Boruto Two Blue Vortex 8: il futuro di Konoha passa dalla nuova generazione di ninja

Nelle intenzioni di Ikemoto e Kishimoto, l'avvento dello shinju, ovvero di una delle minacce più radicali nella storia di Konoha, pretende l'attivazione di un processo di maturazione negli shinobi del Villaggio, specialmente in quelli più giovani. E non è un caso che in Boruto Two Blue Vortex 8 sia proprio la nuova generazione di ninja a difendere la Foglia.

La necessità dei due mangaka di costringere i personaggi dell'opera a bruciare in fretta le tappe dei propri processi di evoluzione, in modo da rispondere alle crisi che stanno per riversarsi drammaticamente sul Villaggio, non è da confinare solamente al palco “ausiliario” di eroi, ma ad ogni singolo shinobi. Del resto, nei primi sette capitoli della nuova sezione del manga si è assistito ad una maturazione esponenziale – sia a livello combattivo, che puramente umano – del protagonista, tanto che dopo il time-skip di Two Blue Vortex Boruto è arrivato a superare definitivamente il padre. Ma il figlio del Settimo Hokage, dopo aver rivelato la sua reale natura a Shikamaru, è stato costretto ad allontanarsi momentaneamente dalla Foglia, lasciando i suoi giovani compagni alle prese con una minaccia apparentemente insormontabile: da cui si ramificheranno tutte le evoluzioni future della nuova generazione di ninja.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui osserviamo i motivi per cui il personaggio di Sarada è destinato ad andare incontro ad una rivoluzione in Boruto Two Blue Vortex, l'arrivo al Villaggio dei due cloni probabilmente più temibili dello shinju ha portato Konoha da un lato a prendere atto dell'incertezza in cui si muove il destino collettivo della Foglia, e dall'altro a costringere i suoi giovani shinobi a farsi carico di una responsabilità colossale, al fine di tutelare le sorti (presenti e future) del loro Villaggio. E proprio l'avvento di Hidari, ovvero del clone che ha “neutralizzato” (e poi assorbito) Sasuke, costringe già di per sé Sarada ad individuare nel nemico non semplicemente la sua nemesi naturale, ma il veicolo stesso attraverso cui affermare la propria soggettività: di ninja della Foglia, di figlia e di compagna (nonché futura amante) di Boruto.

Ma l'avvento dello shinju alle soglie di Konoha non comporta un percorso di maturazione/evoluzione per la sola Sarada, ma anche per il resto dei suoi compagni (come Sumire e i membri del Team 10) e in particolare per colei che è destinata a dominare – sia simbolicamente, che narrativamente – i prossimi intrecci del racconto: ovvero Himawari. Come abbiamo visto di recente nell'articolo in cui ripercorriamo a cosa allude veramente il titolo di Boruto Two Blue Vortex, il riferimento cromatico contenuto nel titolo – cioè il “Two Blue” - delinea un'idea di dualità, da legare tanto al protagonista quanto alla sorella.

Del resto, la figlia di Naruto e Hinata appare essere la perfetta contaminazione del chakra degli Hyuga/Otsutsuki con quello degli Uzumaki: un fattore, questo, che potrebbe generare una tempesta (il “vortex” del titolo, riferito anche alla spirale del ramo paterno) per il Villaggio. E se davvero il titolo con cui Kishimoto e Ikemoto hanno contrassegnato la nuova sezione del manga alludesse ad un protagonismo duplice da parte della progenie di Naruto, ecco che il capitolo appena uscito avrebbe messo di conseguenza in moto dei percorsi nevralgici, di cui vedremo i reali esiti già a partire dai prossimi eventi.

