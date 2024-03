Boruto Two Blue Vortex 8: Konoha in pericolo tra assalti e importanti rivelazioni

L’anteprima ufficiale del capitolo 8 di Boruto: Two Blue Vortex ha preparato i lettori ad una svolta negli eventi e all’entrata in azione dei nuovi antagonisti. Finalmente disponibile sulla piattaforma ufficiale di Shueisha, MangaPlus, il nuovo appuntamento ha riservato però altre grandi sorprese. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Intitolato “Non ha importanza”, il capitolo 8 si apre con una splendida tavola a colore dedicata a Jura, leader degli Shinju, caratterizzato da un design singolare, con un lungo mantello nero con l’interno verde acqua. Eida, sotto pressione di Kawaki, sta cercando di individuare Mitsuki, e non appena comunica la sua posizione al ragazzo, il ninja chiede a Delta di seguirlo. Intanto Boruto continua ad avere una conversazione con Shikamauru, spiegandogli la vera natura degli Shinju risvegliati e il rischio che corrono qualora lui o Kawaki venissero divorati da loro, dato che raggiungerebbero lo stadio evolutivo finale e potrebbero distruggere il pianeta.

Nel mentre Kawaki contatta l’Ottavo Hokage per comunicarli le sue intenzioni: intende eseguire un attacco diretto a Boruto. Giunto in prossimità del luogo dove dovrebbe trovarsi Boruto, Kawaki non riesce ad avvertire la sua presenza. Mitsuki rientra a Konoha e ringrazia Eida di avergli fatto provare almeno una volta, e in maniera non del tutto autentica, l’emozione dell’amore. Il ragazzo si apre, confidandole di essere stato preoccupato per molto tempo di non sapere chi fosse realmente, e che la conversazione con Boruto lo ha aiutato a comprendere meglio quali possano essere i suoi obiettivi e a riconoscere, prima di tutto, sé stesso.

Visto il legame che li unisce a Kawaki, Eida resta colpita dalle parole di Mitsuki, e ammette di voler scambiare qualche parola con Boruto. La scena si sposta nel rifugio degli Shinju da dove si teletrasporta in un Claw Grime vicino all’ingresso di Konoha. A lui si unisce anche Hadari. I due vengono immediatamente riconosciuti dai ninja della sicurezza, e viene individuato anche il chakra di Sasuke, contenuto in Hidari.

Rapidamente i due Shinju riescono a uccidere diversi ninja a difesa del villaggio, e mentre Jura entra in una libreria, Hidari viene raggiunto da Kawaki e Delta. Jura evoca un albero per imprigionare Kawaki, ma decide di non ucciderlo riconoscendolo come contenitore di Otsutsuki. Con grande sorpresa dei lettori, quando Kawaki usa la tecnica Sukunahikona Jura non ha la minima difficoltà a interromperla distruggendo l’artiglio con facilità.

Jura individua il chakra di Naruto, e si dirige immediatamente nel luogo dove crede di trovarlo, solo per restare sorpreso dal trovarsi di fronte ad una giovane ragazza: Himawari Uzumaki. Per concludere, vi lasciamo rivivere i tre momenti più simbolici visti per ora nel manga di Boruto: Two Blue Vortex

