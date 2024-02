Boruto: Two Blue Vortex 8, uscita e teorie: Konoha sotto attacco?

L'inizio di Boruto: Two Blue Vortex ha sancito una nuova era per il manga di Kishimoto che ha sovvertito le valutazioni precedenti del pubblico di appassionati. Il post time-skip presenta un protagonista che ha perso il suo sorriso smagliante e la sua luce, ma anche una Konoha diversa e privata dei suoi due più grandi eroi.

In Boruto: Two Blue Vortex 7 è stato risolto lo scontro tra Boruto e Mitsuki. Allenato da Sasuke Uchiha e poi da Kashin Koji, il clone del maestro Jiraiya, Boruto appare semplicemente troppo più forte di tutti i rivali che gli si sono parati dinanzi finora. Dopo aver annichilito Code, lo stesso è capitato al povero Mitsuki, contro cui peraltro Boruto non è sembrato nemmeno fare sul serio. Anche la Modalità Eremitica non ha potuto niente contro il figlio del Lord Settimo.

Le parole di Boruto hanno scosso l'animo di Mitsuki, il quale pare aver capito che Mitsuki non sia davvero il suo 'sole'. Anche Shikamaru e Ino Yamanaka hanno ascoltato l'Uzumaki, il quale ha rivelato che Naruto è ancora in vita. Quello di Boruto è però un discorso privo di speranza. Presto, l'Onnipotenza di Eida tornerà a gettare ombre nei pensieri del trio.

Nel capitolo 8 di Boruto: Two Blue Vortex, Shikamaru, Ino e Mitsuki potrebbero già dimenticarsi delle parole di Boruto e della verità. L'Uzumaki sarà costretto alla ritirata e a tornare al fianco di Koji, di cui potremmo e dovremmo scoprire di più. Boruto: Two Blue Vortex ha bisogno di un flashback sulla sua figura. Lo scenario potrebbe anche spostarsi. Non sappiamo che fine abbia fatto Code, ma sicuramente vedremo gli Shinju in azione. Il leader del gruppo di villain ha studiato il mondo ninja, ma il suo unico, vero interesse è Naruto Uzumaki. Riuscirà finalmente a localizzare la sua posizione? Lo scopriremo con l'uscita del capitolo, prevista per il 20 marzo 2024 su MangaPlus.