Boruto: Two Blue Vortex 8: il Villaggio della Foglia è sotto attacco

La storia di Boruto: Two Blue Vortex non smette di stupire. Privato della sua identità, della sua famiglia e del suo villaggio, il viaggio del figlio di Naruto Uzumaki lo ha portato ad affrontare battaglie impervie, alcune anche con grandi amici. Ora che si è allontanato da Konoha, la sua casa è in pericolo.

Il capitolo 8 di Boruto: Two Blue Vortex comincia con Eida che con il suo Senrigan osserva la conversazione tra l'Uzumaki e Mitsuki avvenuta nel capitolo precedente. Kawaki, scortato da Delta, è impaziente di scoprire dove si trovi il suo rivale. Eida tergiversa per qualche momento, per poi confessare la posizione di Boruto.

Mentre Kawaki e Delta si dirigono verso Boruto, il ragazzo spiega a Shikamaru l'ipotetica minaccia dei Claw Grimes. Una volta scoperto che Kawaki è sulle sue tracce, però, Boruto fugge via con la Tecnica del Volo del Dio Fulmine. La scena torna poi a Konoha, dove Mitsuki incontra Eida. Tra i due avviene una conversazione in cui Mitsuki si rende ancora una volta conto del suo essere e delle sue emozioni. Mitsuki ed Eida sono molto simili e anche quest'ultima intende parlare con Boruto.

Vediamo poi Jura e Hidari spuntare fuori da uno dei Claw Grimes nei pressi di Konoha. I due Shinju sono alle porte del Villaggio della Foglia, dove vengono intercettati dai ninja sensitivi. Facilmente eliminate le guardie di Konoha, i nemici si aggirano per Konoha alla ricerca di Naruto Uzumaki. Vengono però intercettati da Kawaki, che comincia uno scontro che lo vede uscire sconfitto. A proposito, ecco quali sono gli Shinju più forti di Boruto.

Jura avverte la presenza di una Forza Portante. Si tratta di Himawari Uzumaki, accompagnata dal Team 10 Ino-Shika-Cho di nuova generazione. Che la figlia di Naruto abbia ereditato la Volpe a Nove Code Kurama? Invece, Sarada Uchiha si appresta a incontrare quello che viene riconosciuto come suo padre. Che Sarada debba affrontare Sasuke in Boruto: Two Blue Vortex?

