Boruto Two Blue Vortex 9: un dettaglio nascosto presagisce il ritorno di Orochimaru?

Se il capitolo 9 di Boruto Two Blue Vortex ha prefigurato il ritorno di Kurama, sul cui chakra si sono catalizzate le invettive e le attenzioni di Jura, c'è un altro elemento a cui il numero appena uscito del manga potrebbe aver alluso indirettamente: riconducibile all'avvento di Orochimaru, e all'ipotetica complicità che si è venuta a creare con il protagonista.

La questione appena presentata, seppur soggetta ad un alto grado di speculazione – e quindi di conseguente confutazione – potrebbe non apparire così inverosimile nel momento in cui si vanno ad osservare alcuni dettagli disseminati dai due mangaka nel corso del capitolo. Del resto, uno dei motivi che hanno consentito a Boruto Two Blue Vortex di costruirsi un'autonomia rispetto a Naruto e agli intrecci che hanno cadenzato il precedente segmento del manga-sequel, lo ritroviamo proprio nell'attitudine, da parte di Ikemoto e Kishimoto, ad implementare nel racconto delle logiche (linguistiche, narrative e grafiche) talmente singolari, da non trovare dei veri omologhi nel resto delle narrazioni pregresse. Tanto che una soluzione come il salto temporale di tre anni, unita alla riscrittura collettiva dei processi memoriali degli abitanti di Konoha, ha portato il racconto a decostruire – e quindi a rendere “incerto” - quello che un tempo era considerato come un dogma: una questione, questa, in cui potrebbe rientrare anche l'ipotesi presentata in partenza, e su cui alcuni lettori stanno focalizzando la propria attenzione.

Se, a questo punto, Boruto vs. Kawaki potrebbe non essere più il combattimento finale di Two Blue Vortex, a causa tanto della natura “totalizzante” dello shinju, quanto della disparità – ormai irreversibile – di potenziale che separa i due ninja, e su cui questo capitolo 9 ha ulteriormente posto l'attenzione, anche una questione apparentemente improbabile come il ritorno di Orochimaru (o addirittura la sua complicità con il figlio del Settimo Hokage) potrebbe rivelarsi fattibile. Al punto che gli elementi scenografici a forma di serpente osservati durante la scena di dialogo tra Boruto e Kashin Koji, equivarrebbero – da questa prospettiva – ad un indizio in linea con tale suggestione.

Dopo il confronto verbale – e poi fisico – tra i cloni dello shinju e i giovani shinobi di Konoha, il capitolo stacca improvvisamente sulla scena appena citata: qui i due vengono inquadrati in un luogo indecifrabile, neutro, distante probabilmente diversi chilometri dalla Foglia, dal momento che Boruto si è dovuto servire del Trasferimento Istantaneo per recarsi alle soglie del Villaggio. E per quanto i mangaka non abbiano offerto alcuna indicazione in merito alla loro posizione, la parete su cui Boruto poggia la schiena è cadenzata da una serie di elementi di forma serpentesca, la cui iconografia non può che richiamare, nell'universo codificato da Kishimoto, l'immagine stessa del sannin. Tanto che le configurazioni scenografiche di questo luogo sembrano mutuate dai cunicoli e i bunker in cui Orochimaru era solito albergare durante le sue sperimentazioni scientifiche.

A questo punto bisogna considerare il contraltare della questione. Perché anche nel caso in cui tali supposizioni venissero confermate nei prossimi capitoli, è chiaro che Boruto, almeno stando a ciò che ci ha suggerito per adesso la narrazione, non avrebbe motivo di allearsi con un essere irredimibile e mefistofelico come Orochimaru. A patto che i due mangaka non abbiano in mente per il sannin dei piani singolari: di cui ancora non possiamo intravedere le traiettorie.

