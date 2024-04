Boruto Two Blue Vortex 9: Konoha sotto attacco tra incredibili ritorni e scoperte

Lo scorso capitolo di Boruto: Two Blue Vortex si è concluso con un grande colpo di scena riguardante la giovane Himawari e l'assalto di due dei pericolosi Shinju al villaggio della Foglia. Andiamo quindi a scoprire come si è sviluppato questo singolare incontro nel capitolo 9, finalmente disponibile su MangaPlus.

Il capitolo si apre con la tradizionale tavola a colori, stavolta dedicata al Team 10, formata dal trio Ino-Shika-Cho, al fianco della giovane Himawari quando questa viene raggiunta dai due Shinju che hanno attaccato il villaggio. Jura ammette immediatamente di aver seguito il chakra di Naruto Uzumaki, suo vero obiettivo, e di essersi ritrovato sorprendentemente di fronte alla ragazza.

In realtà, come rivela poco dopo, ciò che ha seguito è il singolare chakra della Volpe a Nove Code, che sembra provenire proprio da Himawari. Tutti i presenti vengono colti di sorpresa da quella rivelazione, anche la stessa Uzumaki resta sconvolta, e non fa in tempo a spostarsi quando Jura prova ad imprigionarla evocando un albero dal terreno. Fortunatamente la coordinazione sul campo di battaglia del Team 10 si rivela sufficiente a salvarla.

Persino Jura resta colpito dal lavoro di squadra a cui ha appena assistito, e propone loro di salvarsi, dato che è interessato unicamente a Himawari. Shikamaru contatta suo figlio per venire a conoscenza della sorprendente rivelazione riguardante la Volpe a Nove Code, e la scena si sposta rapidamente nel rifugio di Boruto. Dopo l’avvertimento di Kashin Koji sull’assalto degli Shinju, il protagonista torna nel villaggio, dove incontra Kawaki.

Intanto, Jura rinnova la sua minaccia affermando di dover divorare Himawari per scoprire la verità sul suo chakra, e Shikamaru si rimette in contatto con Boruto. Sui tetti di Konoha il protagonista dimostra un’abilità straordinaria, evitando con facilità qualsiasi colpo di Kawaki, come aveva mostrato la tavola in anteprima pubblicata sul sito ufficiale della serie, e mandandolo al tappeto in un solo colpo.

Considerata la pericolosità dell’avversario, Kawaki attiva il proprio Karma, che risuona con quello di Boruto. Il protagonista è quindi costretto ad abbandonare il confronto per non trasformarsi, e perdere il controllo. Quest’ultimo dettaglio colpisce sia Delta che Kawaki. Intanto il Team 10 sta provando di tutto per proteggere Himawari, ma Jura li sorprende generando una teriosfera dagli occhi, e scatenando un’esplosione incredibile nel cuore di Konoha.

L’onda d’urto e il fumo attirano Sarada e Sumire, ma fortunatamente Himawari e i suoi amici sono riusciti a fuggire senza subire danni. Mentre si allontanano, però, la giovane Uzumaki chiede al Team 10 di lasciarla da sola per non metterli in pericolo, e poco dopo aver rivolto parola a Shikadai si trova in un’altra dimensione. Una voce rivela di essere sorpresa per la perspicacia con cui è stata trovata dagli Shinju. Si tratta della Volpe a Nove Code, molto più piccola di come la ricordavamo.

Per finire, ecco una simpatica ma improbabile teoria sul ritorno della Baryon Mode di Naruto nella serie, e vi lasciamo alla splendida cover del secondo volume di Boruto: Two Blue Vortex dedicata a Sarada.

Su My Hero Academia. Limited edition. Con Poster (Vol. 39) è uno dei più venduti di oggi.