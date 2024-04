Boruto Two Blue Vortex 9: la preview rivela il legame tra Himawari e il titolo del manga

Uno degli assunti che possiamo desumere dagli ultimi intrecci di Boruto Two Blue Vortex riguarda la necessità da parte di Himawari di farsi carico dell'eredità di Naruto: una considerazione, questa, che appare sempre più dogmatica: al punto che le anticipazioni del capitolo 9 sembrano aver addirittura legato il significato del titolo del manga alla stessa ragazza.

Lo scorso numero del manga di Ikemoto e Kishimoto si è concluso su una rivelazione drastica, che allude non solo alla rinnovata centralità della figlia del Settimo Hokage, ma anche alla sua stessa natura di Forza Portante della Volpe a Nove Code: tanto che il clone dello shinju preposto alla neutralizzazione di Naruto, ovvero Jura, ha intravisto nella giovane kunoichi il riflesso del padre, quasi come se la ragazza si ponesse in continuità, sia “genetica” che metaforica, con il primo cittadino della Foglia. E non è un caso, a questo punto, che proprio la preview del capitolo 9 diffusa in queste ore su twitter, non solo sia focalizzata sul personaggio di Himawari, ma che ne abbia addirittura suggellato il legame filiale/paterno, oltre a quello con la nomenclatura della nuova sezione del manga.

Nell'illustrazione (visibile in calce alla notizia) notiamo infatti la figura di Himawari sovrapposta ad alcuni ideogrammi, che riportano la frase “spirale del destino”. E questi kanji, riferiti chiaramente al “vortex” presente nel titolo, confermano da un lato l'assoluta centralità che la ragazza è destinata ormai ad occupare ai fini della narrazione; e dall'altro certificano il legame tra la figlia di Naruto e il fratello: ovvero tra quei due personaggi su cui si genereranno tutte le soluzioni a venire. E dai quali passeranno le sorti future di Konoha.

Partendo dal riferimento cromatico contenuto in Two Blue Vortex, è chiaro che il colore “blu” sia riferito all'occhio del protagonista. Proprio sul finale di Boruto: Naruto the Movie (il secondo, nonché per adesso “ultimo” tra i film canonici di Naruto) sentiamo Momoshiki catechizzare il protagonista sui pericoli a cui lo porterà il suo occhio destro, riconducibile al cosiddetto jougan, ovvero a quell'arte oculare con cui Boruto è in grado di discernere il bene dal male, e di individuare le fonti di chakra. E dal momento che tale abilità deriva dalla sua parte Hyuga – discendenti degli Otsutsuki – è probabile che la citazione di Momoshiki si riferisse ad un uso improprio dell'occhio, al cui interno risiedono le matrici stesse del male.

Ma il titolo non fa riferimento ad un solo occhio, ma ad un'idea di duplicità. E in questo senso il “two” di Blue Vortex richiama alla mente la figura di Himawari, la quale, in continuità con il fratello, possiede anche lei i poteri del jougan, oltre a quelli della Volpe. E dal momento che Himawari potrebbe attivare in Boruto Two Blue Vortex il potenziale latente degli Otsutsuki, è lecito pensare che la giovane kunoichi, una volta maturata, possa interpretare un ruolo nevralgico ai fini della preservazione (o della distruzione?) di Konoha. Causando così una tempesta (appunto, il “Vortex”) di cui ancora non conosciamo i reali esiti.

