Boruto Two Blue Vortex 9 ha rivelato il motivo per cui Himawari è immune al jutsu di Eida?

Il capitolo 9 della seconda sezione del manga di Ikemoto e Kishimoto non solo ha confermato il ritorno di Kurama in Boruto Two Blue Vortex: ma ha sancito colei in cui alberga lo spirito della Volpe, cioè Himawari, come l'erede stessa del Settimo Hokage. E proprio il chakra del Cercoterio potrebbe aver agito da deterrente contro il jutsu di Eida.

Uno degli elementi che ha permesso a Boruto Two Blue Vortex di fondare la propria autonomia rispetto a Naruto e agli intrecci del segmento fumettistico precedente, innervando così il racconto di logiche, linguaggi e grammatiche inedite e originali, è stata proprio la scelta dei due mangaka di rimodulare la storia del racconto a partire dall'Onnipotenza di Eida. Qui l'essere cibernetico, dopo aver attivato il suo jutsu, non ha solo cambiato rapporti di sangue e parentele, ma ha determinato la riscrittura di tutti i processi memorali degli abitanti di Konoha, i quali credono ora che Kawaki, e non Boruto, sia il figlio legittimo del Settimo Hokage, nonché il fratello della stessa Himawari. Ma proprio la giovane kunoichi è sembrata astrarsi dagli effetti dell'Onnipotenza: questione a cui proprio l'ultima rivelazione del manga potrebbe aver dato finalmente una risposta.

Sin dall'inizio di Boruto Two Blue Vortex, la ragazza ha cercato di convincere Shikamaru e il resto dei cittadini di Konoha delle incongruenze di un'esistenza che appare, a tutti gli effetti, artificialmente riprodotta, lasciando intendere la possibilità che la figlia di Naruto fosse sfuggita alla riscrittura della memoria collettiva. Eppure i soli in grado di rimanere immuni allo shinjutsu di Eida sono i discendenti – o comunque, coloro che condividono il chakra – degli Otsutsuki, motivo per cui Boruto, Sasuke e pochi altri hanno mantenuto salde in questa nuova “realtà” le proprie capacità coscienziali: e tra questi rientra, appunto, Himawari, di cui fino ad ora non era stata specificata la reale natura del chakra, e a cui adesso, grazie alla certificazione della relazione che la lega a Kurama, potremmo ricollegare le ragioni dietro la preservazione della sua memoria, nonché della sua coscienza.

Del resto, come abbiamo osservato nelle teorie su Boruto Two Blue Vortex 10, buona parte dei prossimi intrecci del manga passeranno sì dal possibile confronto tra il protagonista e i cloni dello shinju, ma anche – e soprattutto – dalle rivelazioni che i due mangaka ci riveleranno in merito ai segreti che Himawari si porta irrimediabilmente dietro, e sui cui con tutta probabilità Ikemoto e Kishimoto fonderanno le ramificazioni future dell'opera.

Se poi Himawari arriverà ad attivare in Boruto Two Blue Vortex il potenziale latente degli Otsutsuki, grazie sia alla presenza di Kurama, sia alla sua controparte Hyuga (i cui membri discendono, appunto, dai progenitori degli shinobi) ecco che il percorso della ragazza potrebbe ulteriormente intrecciarsi con quello di Eida: prefigurando per la figlia del Settimo Hokage un ruolo nevralgico ai fini della storia, e della decodificazione di tutti i segreti dell'universo dei ninja.

