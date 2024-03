Boruto: Two Blue Vortex 9, uscita e teorie: il risveglio del demone volpe?

La storia di Boruto: Two Blue Vortex si fa sempre più interessante. La fine del mondo ninja e lo scontro tra Boruto e Kawaki visti nel flash forward dell'opera sono una certezza, ma come si arriverà a uno scenario del genere? Forse, ci siamo quasi. Il villaggio della Foglia è stato attaccato da nemici potenti e oscuri.

Ricercato da Kawaki e Delta, in Boruto: Two Blue Vortex 8 l'Uzumaki protagonista della storia si è allontanato da Konoha. Se in precedenza è potuto intervenire per fermare Code, questa volta non potrà assistere i suoi amici nell'assalto degli Shinju, decisi nelle loro missioni personali.

Jura e Hidari sono arrivati a Konoha, l'uno alla ricerca di Naruto Uzumaki e l'altro per Sarada Uchiha. Kawaki è già stato sconfitto, peraltro anche con estrema facilità dal leader degli Shinju, e Jura si è addentrato nella Foglia percependo un chakra familiare. A quanto pare, una forza portante si nasconde a Konoha.

Come avevamo già teorizzato tempo addietro, forse Himawari è l'erede della Volpe a Nove Code in Boruto. In lei, Jura ha avvertito il chakra di un Cercoterio. Probabilmente si tratta proprio di Kurama, il Demone Volpe appartenuto a Naruto e che con lei aveva già stretto un legame.

Scopriremo in Boruto: Two Blue Vortex 9 se Himawari è consapevole di ciò, oppure se il chakra del demone volpe si sta per risvegliare in lei. Gli Shinju potrebbero rivelarsi interessati alla Volpe a Nove Code, essendo loro stessi Forze Portanti della Decacoda finalizzate alla creazione dell'Albero Divino. Ma se Kawaki è stato battuto in un breve scambio di colpi, come farà il Team 10 a proteggere Himawari? Se Jura e Hidari dovessero far del male alla sua sorellina, la furia di Boruto sarebbe devastante. Boruto: Two Blue Vortex 9 uscirà il 20 aprile 2024 su MangaPlus.

Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti oggi su