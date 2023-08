Boruto Two Blue Vortex: l'aggiornamento su Code e i suoi piani nella nuova serie

Il primo capitolo della nuova serie Boruto: Two Blue Vortex aveva creato aspettative nei lettori, riguardanti soprattutto spiegazioni su quanto avvenuto prima del salto temporale. Le spiegazioni, che lasciano ancora molte questioni aperte, hanno però presto lasciato spazio all’azione, visto che sin da subito Konoha si è ritrovata sotto attacco.

Code, antagonista principale della saga finale della serie precedente, è infatti tornato immediatamente ad una fase attiva del suo grande piano, invadendo il villaggio della foglia al fianco del suo esercito, chiamato in inglese Claw Grime, corrispondente ad Artiglio Sporco in italiano. Ma non è tutto, in quanto Code ha superato ogni limite morale andando a modificare e stravolgere le creature che costituiscono la sua armata, rendendole dei mostri a tutti gli effetti.

Ad accorgersi dell’imminente attacco è Kawaki, che, nonostante sia impegnato a recuperare indizi e informazioni relative a Boruto e Sasuke, individua i marchi di Code sia fuori dalle mura del villaggio, sia su alcuni suoi sottoposti. I marchi funzionano come collegamento e portali, e Code non aspetta ad attivarli per dare via all’assalto di Konoha. I mostri derivano da pezzi della Decacoda, estrapolati da Code stesso, e per questo possiedono capacità e poteri straordinari.

Il Claw Grime inizia ad attaccare gli abitanti di Konoha, fino a quando lo stesso Code non emerge da uno dei marchi per dichiarare di voler prendere Sarada o qualcuno di molto vicino a Boruto come ostaggio per attirare il protagonista. La situazione sembra complicata ma potrebbe peggiorare, visto che ogni mostro è in grado di evocarne un altro, come se Code avesse sfruttato i poteri della Decacoda per creare una tecnica di clonazione superiore.

Non è ancora chiaro se Code sia effettivamente vittima dei poteri di Eida, in quanto possiede parte del DNA di Jigen, ma è possibile che nell’arco dei tre anni trascorsi, l’antagonista abbia compreso lo scambio di ruoli tra Boruto e Kawaki. Voi cosa ne pensate del Claw Grime e del piano elaborato da Code? Come credete che andrà lo scontro con Boruto, apparso nelle pagine finali per salvare Sarada? Ditecelo nei commenti.

Per concludere, ricordiamo che il primo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex soffre di un grande buco di trama, e vi lasciamo agli errori di Naruto: Shippuden che la nuova serie deve evitare.