Boruto: Two Blue Vortex, alleato o nemico? Momoshiki è il grande dubbio del time-skip!

Ambientata circa tre anni dopo il devastante evento che ha concluso la precedente serie, Boruto: Two Blue Vortex ha il compito di rispondere a importanti questioni lasciate in sospeso nel passato. Tra le varie domande emerse nelle discussioni della community, una delle più interessanti riguarda il destino del legame tra Boruto e Momoshiki.

Nei primi sette capitoli pubblicati della nuova serie, Boruto non ha mai fatto affidamento ai poteri e alle capacità derivanti dal Karma, limitando così al minimo l’influenza di Momoshiki sul suo corpo e sulla sua mente. Dopotutto, sappiamo che, in seguito a una delle ultime battaglie mostrate nella serie scorsa, Momoshiki può prendere liberamente controllo di Boruto quando quest’ultimo attiva il Karma, e considerato il livello raggiunto dal ninja di Konoha un ritorno dell’Otsutsuki potrebbe risultare devastante e inarrestabile.

Come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, l’utente @k1k3art sostiene che Momoshiki è ancora la più grande minaccia della serie, nonostante siano apparsi gli Shinju, manifestazioni corporee e dotate di coscienza degli Alberi Divini. Per questo motivo, Boruto sarebbe preoccupato di ritrovarsi in situazioni così drastiche e potenzialmente letali da far riemergere Momoshiki. Quest’ultimo, infatti, può prendere il sopravvento quando l’organismo che gli fa da contenitore è stremato o incosciente, condizioni che Boruto non vuole assolutamente raggiungere, come ha dimostrato fuggendo dagli Shinju anziché restare a fronteggiarli.

Sicuramente, nel corso del salto temporale, Boruto ha raggiunto un livello combattivo di gran lunga superiore al passato, ma secondo questa teoria non sarebbe ancora in grado di attingere ai poteri del Karma e al contempo respingere l’influenza dell’Otsutsuki. Vogliamo però sottolineare che nel breve flashforward iniziale, Boruto attiva il Karma per fronteggiare Kawaki sui volti di pietra degli Hokage; quindi, potrebbe esistere una tecnica o un modo per evitare la minaccia di Momoshiki.

In conclusione, ricordiamo che su MangaPlus è disponibile il settimo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex, e vi lasciamo a un dettaglio sul destino di Kawaki.