Boruto: Two Blue Vortex, Amado possiede tecniche divine? Sì secondo una teoria

Nei primi capitoli di Boruto: Two Blue Vortex la minaccia principale sembra essere rappresentata dalle manifestazioni corporee e dotate di coscienza degli Shinju, gli Alberi Divini. Tuttavia, secondo una teoria da parte della community, anche Amado potrebbe rivelarsi un potenziale antagonista nel nuovo percorso di Boruto, ecco perché.

Di recente Amado ha rivelato a Sumire di nutrire dei dubbi sul ruolo di Boruto e Kawaki in base alle modifiche effettuate da lui stesso nei loro organismi per quanto riguarda l’accesso ai poteri Karma. Sebbene inizialmente Amado sia stato presentato come un nemico di Konoha, in quanto membro interno dell’organizzazione criminale conosciuta come Kara, in seguito è riuscito a contribuire in maniera significativa alla salvaguardia del villaggio e del Settimo Hokage, guadagnandosi la cittadinanza ufficiale.

Restano però ancora molti misteri sul suo passato e sui suoi reali obiettivi; perciò, qualche fan ha iniziato ad ipotizzare il suo ruolo futuro negli sviluppi della storia. Come potete leggere nel post in fondo alla pagina, in seguito alla rivelazione da parte di Eida che Amado ha apportato delle modifiche ai suoi occhi, è emersa una teoria secondo la quale il medico sarebbe dotato di un’arte oculare ancora inedita, o derivante addirittura dal DNA di Shibai Otsutsuki, uno degli esseri più potenti dell’universo ideato da Kishimoto, di cui aveva trovato personalmente dei resti.

Ciò renderebbe Amado straordinariamente potente, e di conseguenza tremendamente pericoloso per la situazione in cui si trova ora Konoha. Per concludere, vi lasciamo alle teorie sul capitolo 8 di Boruto: Two Blue Vortex, e ad un altro grande dubbio sul ruolo di Momoshiki Otsutsuki nel sequel.