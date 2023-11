E se Boruto Two Blue Vortex fosse un anime? Ecco l'animazione di un fan

Al momento, Boruto Two Blue Vortex ha visto pubblicare solo tre capitoli, per siamo lontani dal ricevere un adattamento anime. Lo Studio Pierrot, che si è occupato di animare l'intera serie di Naruto scritta e disegnata da Masashi Kishimoto, sta lavorando per i quattro episodi speciali di Naruto Shippuden, per festeggiare i 20 anni del franchise.

Ma come sarebbe questo manga se fosse animato? Un fan ha provato a ricreare una delle scene del terzo capitolo in formato anime: attenzione, da qui in avanti ci saranno diversi spoiler.

Mentre Naruto e Hinata sono confinati in una realtà molto simile ad un limbo, è compito di Boruto proteggere Konoha dalla minaccia di Code. Purtroppo, è molto difficile per il giovane ninja, dal momento che l'intero Villaggio della Foglia è convinto che sia responsabile della presunta morte del Settimo Hokage.

Un fan ha provato a riprodurre lo scontro fra il protagonista e Code in formato anime. Questo capitolo costituisce anche la prima volta in cui Boruto utilizza il misterioso Rasengan Uzuhiko, una mossa che ha potuto ideare assieme a Sasuke Uchiha.

Dunque, Boruto Uzumaki ha spiegato che questo attacco "incorpora il chakra di un pianeta e la sua rotazione.". Chiunque venga colpito dal Rasengan Uzuhiko, non smetterà mai di girare e lentamente prosciugherà la forza vitale del nemico. Divertente oltre che micidiale.