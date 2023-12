Boruto: Two Blue Vortex, l'anime comincia in anteprima con una clip fanmade epica

Con l'uscita di Boruto: Two Blue Vortex, la storia del figlio di Naruto ha subito un notevole cambiamento. Un salto temporale di tre anni ha portato Boruto e i suoi amici nell'adolescenza, conducendoli in un futuro distopico.

A causa dei poteri di Eida, gli abitanti di Konoha sono convinti che Boruto sia responsabile dell'uccisione del Settimo Hokage e che Kawaki sia l'effettivo figlio di Naruto. Nonostante non sia stato ancora annunciato un anime per Boruto: Two Blue Vortex, ci hanno pensato i fan del franchise ad adattare uno dei recenti capitoli del manga in una serie animata, nel video che vi lasciamo in calce a questa notizia.

Nel capitolo tre di Boruto Two Blue Vortex ci immergiamo immediatamente nel vivo della storia con il ritorno tanto atteso di Boruto Uzumaki nel Villaggio della Foglia. In una battaglia corpo a corpo contro Code, il figlio di Naruto mette a frutto gli insegnamenti di Sasuke durante il loro ritiro nei tre anni precedenti e utilizza il nuovo Rasengan Uzuhiko. La scena in questione, ricca dell’epicità tipica di Masashi Kishimoto, è stata trasformata in anime da alcuni talentuosi fan.

Il manga di Boruto: Two Blue Vortex ha ancora molto da raccontare prima di pensare di essere adattato in una serie animata, ma di capitolo in capitolo l'opera sta offrendo spunti eccezionali per un anime coi fiocchi. Prima di dare un'occhiata al filmato, perché non scoprire i migliori Rasengan di Boruto?