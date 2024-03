Boruto: Two Blue Vortex, l'anteprima ufficiale del capitolo 8 promette scintille

Boruto: Two Blue Vortex ha riacceso l'entusiasmo della community di appassionati. Il salto temporale da Boruto: Naruto Next Generations ha portato a grossi cambiamenti, dando per altro inizio a una terribile battaglia. Un nuovo gruppo di antagonisti è all'orizzonte, pronto a colpire.

L'uscita di Boruto: Two Blue Vortex 8 è prevista per il 20 marzo 2024, ma sul sito ufficiale di Naruto è stata pubblicata la prima pagina del capitolo. Come avevamo già intuito, in Boruto: Two Blue Vortex 8 la Foglia verrà attaccata.

In precedenza, Boruto è riuscito facilmente a sconfiggere Mitsuki convincendo il suo vecchio amico sulla realtà dei fatti. Il Settimo Hokage è ancora in vita e quello con Kawaki è solo un disguido che presto verrà risolto. Shikamaru, Ino e Mitsuki conoscono la verità, come anche Sarada e Mitsuki. Boruto, però, si è dovuto allontanare dal villaggio, che presto subirà un attacco da parte degli Shinju.

Boruto: Two Blue Vortex ha introdotto gli Shinju, un gruppo di antagonisti spaventosamente potenti che hanno avuto origine dagli Alberi Divini che i Claw Grimes hanno creato catturando alcuni ninja di Konoha.

Come vediamo nella pagina in anteprima, nell'ottavo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex Jura e Hidari arriveranno a Konoha, l'uno alla ricerca di Naruto Uzumaki e l'altro per sfidare Sarada Uchiha. I due faranno irruzione in una libreria del villaggio, ma dove sono i cittadini e gli shinobi della Foglia? Lo scontro è imminente.

