Boruto: Two Blue Vortex 2 anticipa una nuova abilità, in cosa consiste?

Dopo un mese dal primo capitolo, Boruto: Two Blue Vortex è tornato con un altro numero che ha lasciato i lettori senza parole. Un cliffhanger ha mostrato un nuovo Rasengan e, purtroppo, per scoprire meglio di cosa si tratta dovremo aspettare un altro mese.

Nel precedente capitolo, Kawaki e Code hanno mostrato di essere stanchi di aspettare il ritorno invano del loro nemico, Boruto, e hanno attuato un piano per adescarlo. Come previsto, dopo aver invaso il Villaggio della Foglia con un esercito di alleati, il figlio del Settimo Hokage si è fatto vivo.

Boruto Two Blue Vortex potrebbe aver reso Sarada il personaggio più forte del manga. La figlia di Sasuke e Sakura ha fatto dei progressi eccezionali in tre anni, senza il suo fidato compagno e senza il proprio padre. Tuttavia, questo è ancora da vedere: il nuovo Rasengan di Boruto potrebbe essere una delle abilità più potenti fino ad ora.

Il Rasengan Uzuhiko, così chiamato dal suo possessore, viene utilizzato con l'intera potenza del corpo di chi la utilizza. Letteralmente "uzuhiko", dal giapponese, significa "ragazzo vorticoso" e potrebbe già anticipare la portata di questo jutsu.

Secondo alcune teorie dei fan, quest'abilità potrebbe trasformare Boruto in un Rasengan. Dal momento che il ragazzo si è allenato con Sasuke Uchiha per ben tre anni, potrebbe essere stato influenzato da alcuni dei suoi poteri per ideare il nuovo jutsu.

Per scoprire il vero funzionamento del Rasengan Uzuhiko bisognerà attendere l'uscita del terzo capitolo di Boruto Two Blue Vortex prevista per il prossimo mese, precisamente giovedì 20 ottobre.