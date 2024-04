Boruto Two Blue Vortex: la Baryon Mode è destinata a tornare?

Nella battaglia contro Isshiki-Jigen, Naruto ha dato prova del suo incredibile talento sul campo di battaglia, raggiungendo una nuova trasformazione grazie al contributo diretto di Kurama. La Baryon Mode da quel momento è diventata una delle forme più popolari della serie, e molti si stanno chiedendo se tornerà in Boruto: Two Blue Vortex.

Come sappiamo, prima dello stravolgimento della realtà ad opera di Eida, che ha effettivamente cambiato i ruoli di Boruto e Kawaki agli occhi degli abitanti di Konoha, Kawaki ha confinato il Settimo Hokage e Hinata in un’altra dimensione generata grazie al Daikokuten e dove il tempo non sembra trascorrere. L’avanzata degli Shinju verso il villaggio, e l’individuazione da parte di Jura del chakra di Naruto, rivelatosi poi quello della giovane Himawari, hanno riacceso la speranza nei lettori di rivedere in azione l’Hokage.

Addirittura, alcuni hanno immaginato il suo ritorno in grande stile in una versione evoluta e più potente della Baryon Mode: la Baryon Sage Mode, una fusione tra le sue due trasformazioni migliori. Considerando il sacrificio necessario dal quale è scaturita la Baryon Mode, e anche gli spoiler sul capitolo 9 di Boruto: Two Blue Vortex, in arrivo proprio oggi 18 aprile su MangaPlus, un ritorno del genere appare altamente improbabile, e riporterebbe al centro della narrazione Naruto, personaggio ormai passato in secondo piano per lasciare il testimone alla nuova generazione di ninja come suo figlio e Kawaki.

Prima di lasciarci, ecco la cover del secondo volume di Boruto: Two Blue Vortex, dedicata a Sarada, e vi lasciamo ad un approfondimento su Sasuke Uchiha e sulla sua crescita nel sequel. E voi vi aspettate che Naruto torni in azione, raggiungendo nuovamente la Baryon Mode? Ditecelo nei commenti.

