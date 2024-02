Boruto: Two Blue Vortex ha bisogno di un flashback su QUEL personaggio e anche subito!

Con solamente pochi capitoli pubblicati, Boruto: Two Blue Vortex ha scalato la classifica delle serie più lette di MangaPlus fino ad arrivare alla cima. I detrattori della serie sequel di Naruto sono stati zittiti dal time-skip, ma c'è un importante buco di trama che i prossimi capitoli del manga dovrebbero andare a sistemare.

Boruto: Two Blue Vortex ha aperto una nuova era per il manga sui ninja. I protagonisti sono cresciuti rispetto al passato e i toni si sono fatti più cupi e maturi. In ballo c'è la vita di Boruto, ma anche di Naruto, e ciò ha permesso alla serie di conquistare l'attenzione. Eppure, un importante buco di trama andrebbe sistemato urgentemente, prima di andare troppo avanti con la storia.

Abbiamo già scoperto cosa è accaduto a Sasuke Uchiha con il time-skip, ma con l'uscita di Boruto: Two Blue Vortex 7 ci auguriamo di vedere risolto un altro mistero. Che cosa è accaduto a Kashin Koji dopo il suo combattimento contro Jigen? Per quale motivo è sparito nel nulla per tutto quel tempo e successivamente è riapparso per, apparentemente, fare da maestro a Boruto Uzumaki dopo la scomparsa di Sasuke?

Probabilmente lo Shinjutsu di Eida non ha colpito Kashin Koji in quanto essere umano artificiale. Egli è infatti il clone di Jiraiya, creato da Amado a partire dal DNA del Sannin di Konoha. Sparì nel nulla dopo la battaglia con Jigen, che riuscì a sconfiggere costringendo Isshiki Otsutsuki a venire fuori dal suo Recipiente. Ma poi, cosa gli è accaduto? Il manga di Boruto: Two Blue Vortex deve necessariamente chiarire la questione Kashin Koji prima di poter procedere alla battaglia con gli Shinju.