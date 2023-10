Boruto: Two Blue Vortex, Boruto si allontana da Naruto: il motivo è il suo nuovo Rasengan

Dopo aver abbandonato il sottotitolo di Naruto Next Generations, Boruto: Two Blue Vortex conferma di volersi distaccare dall'ingombrante figura di Naruto Uzumaki con un cambiamento epocale. In questa nuova opera di Masashi Kishimoto pare proprio che non ci sarà più spazio per il Talk no Jutsu.

Gli anni passati lontano dal suo villaggio e dai suoi affetti più cari hanno cambiato drasticamente Boruto Uzumaki. Vicino solo a Sasuke Uchiha, la lontananza da suo padre Naruto si è fatta sentire e ciò viene confermato dal suo particolare atteggiamento.

Boruto non è una copia di suo padre Naruto. Finalmente l'autore Kishimoto sta riuscendo a distaccare questi due personaggi, che in precedenza risultavano forse troppo simili. Testimonianza di questo cambiamento è il Rasengan Uzuhiko di Boruto: Two Blue Vortex 3.

Naruto non è mai stato un ninja spietato. Il suo obiettivo non è mai stato quello di uccidere i suoi avversari, anzi tutto il contrario. Contro Pain, Naruto decide di interrompere un ciclo d'odio durato per troppo tempo. Il suo credo ninja gli impone il perdono e la via della parola. Suo figlio Boruto è di altro avviso.

Nel corso dei primi tre capitoli di Boruto: Two Blue Vortex il giovane Uzumaki si era detto pronto a uccidere qualora Code non lo avesse assecondato. Quella di Boruto non era solo una minaccia fine a sé stessa, ma un vero e proprio monito. Il Rasengan Uzuhiko di Boruto è stato creato per uccidere e quando Code si rialza dopo aver subito in pieno il colpo, il ninja 'traditore' di Konoha si dice sorpreso della sua sopravvivenza. A differenza di papà Naruto, Boruto non intende sprecare più tempo del dovuto con i suoi nemici. Boruto è pronto a uccidere per il bene del mondo ninja e ha già dimostrato di esserne capace.