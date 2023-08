Boruto: Two Blue Vortex, Boruto potrebbe annullare lo scambio di memoria?

Il noto sequel di Naruto, Boruto: Two Blue Vortex, ha recentemente visto pubblicare il suo primo capitolo e ha già sconvolto i lettori. Tante domande affliggono i fan e molto probabilmente avranno una risposta molto presto dopo questi recenti indizi.

il primo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex ha rivelato che Boruto può in qualche modo annullare lo scambio di memoria e interferire con l'Onnipotenza di Eida che ha dato inizio all'intero conflitto.

Boruto: Naruto Next Generations si è concluso con Kawaki che ha utilizzato il potere di Eida per far credere al resto del Villaggio della Foglia di essere il vero figlio di Naruto che Boruto abbia ucciso Naruto.

Questo alla fine ha portato Boruto ad abbandonare Konoha ed essere considerato un fuggitivo, con l'obiettivo di combattere in futuro contro Kawaki e Code e il capitolo di debutto di Boruto: Two Blue Vortex lo vede tornare al villaggio dopo tre anni di assenza.

Ma mentre Eida parla anche con Sarada del suo potere di Onnipotenza, viene rivelato che potrebbe esserci un modo per correggere tutti i cambiamenti, ma potrebbe essere più semplice solo creare nuove versioni dei ricordi.

Boruto: Two Blue Vortex Capitolo 1 rivela che nei tre anni trascorsi da quando Boruto ha lasciato il villaggio come fuggitivo, Sarada e Sumire sono ancora le uniche a ricordare la versione originale della storia.

Eida spiega che sarebbe praticamente impossibile convincere chi ha ricordi cambiati a credere alle due, dal momento che i ricordi di Sarada e Sumire sembrano quelli imperfetti, e rivela che sarebbe più pratico semplicemente riscrivere loro ricordi diversi.

Sarada non può chiedere altro poiché Eida potrebbe insospettirsi nel vedere le due ragazze essere così interessate e potrebbe convincersi del fatto che entrambe abbiano conservato i loro ricordi. Se scoprisse la realtà, ciò potrebbe essere la loro rovina prima che possano aggiustare i ricordi di tutti.