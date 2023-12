Boruto: Two Blue Vortex, la grande bugia di Kawaki ed Eida è stata scoperta?

Gli ultimi capitoli di Boruto: Two Blue Vortex hanno visto il protagonista, Boruto, convivere con una situazione molto difficile creata da Eida, l'ex membro di Kara. Mentre Kawaki sta approfittando del momento per uccidere gli Otsutsuki, sembrano emergano alcune falle nelle azioni di Eida. Attenzione, seguono spoiler su Boruto: Two Blue Vortex.

Ricordiamo che Eida ha manipolato la memoria di tutti per rendere Boruto Uzumaki un nemico, concludendo drammaticamente il manga di Boruto: Naruto Next Generations. Questo terrificante potere ha convinto chiunque che Kawaki sia il figlio dell'Hokage e che Boruto sia il colpevole dell'omicidio dei propri genitori.

Nel sequel, Boruto sta combattendo contro i nemici del Villaggio della Foglia, senza poter contare sull'aiuto dei ninja della sua patria. Sembra però che qualcosa si stia muovendo a Konoha, con il geniale scienziato Amado che si è ormai reso conto che qualcosa non va.

L'ex-membro di Kara ragiona sul fatto che il Karma speciale contenente i dati di Akebi Sanzu sia sulla mano di Kawaki, cosa che sembra incoerente con i suoi ricordi della vicenda. Grazie a questa riflessione, Amado conclude che parte della sua memoria deve essere stata alterata.

Ovviamente, Amado non conosce ancora l'identità di chi gli ha manipolato i ricordi, ma sta iniziando a mettere insieme le informazioni a sua disposizione per capire meglio cosa sia successo davvero. I pensieri di Amado non sfuggono a Shikamaru che ora potrebbe unirsi allo scienziato per cercare di comprendere la situazione.

Credete che Amado e Shikamaru riusciranno a venire a capo del mistero che avvolge la mente dei ninja del Villaggio della Foglia? In attesa dei vostri commenti, ci si chiede se il legame tra Boruto e Sarada trascenda la sola amicizia.