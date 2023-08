Boruto: Two Blue Vortex capitolo 1, un grande ritorno e l'inizio dell'assalto

Negli ultimi tempi, Boruto: Naruto Next Generations stava guadagnando molta trazione, superando ONE PIECE su Manga Plus. Tuttavia, negli ultimi mesi la serie è stata in pausa completa per permettere a Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto di lavorare con tutta tranquillità all'esordio del sequel, Boruto: Two Blue Vortex.

Un rebranding completo che che porta alla seconda parte del manga dedicato a Boruto. Le cose sono cambiate, e lo si scopre nel capitolo 1 della serie, che ha esordito domenica 20 agosto su Manga Plus in inglese e altre lingue. La prima pagina a colori è dedicata a Sarada Uchiha, ormai cresciuta, che si sta specchiando, mentre la seconda pagina a colori estesa è dedicata al protagonista anch'egli cresciuto, con il nuovo abbigliamento, il tutto su uno sfondo giallo sul quale campeggia anche il titolo del capitolo, "Boruto".

Sarada è nell'ufficio dell'ottavo Hokage, Shikamaru Nara, e sta tentando di convincere lui e Konohamaru che la situazione è molto diversa da quanto immaginano. Nonostante siano passati tre anni, Boruto è ancora un fuggitivo e nessuno ha riottenuto i ricordi originali. Soltanto Sarada e Sumire ricordano come stanno le cose, e le due sono anche a colloquio con Eida per cercare di invertire il potere di onniscienza. Intanto, Himawari si sta allenando con Chocho, e anche lei pensa che Boruto in realtà sia stato soltanto una vittima innocente in una situazione molto più grande.

Altrove, Kawaki sta cercando di percepire il chakra di Boruto, mentre viene spiegato che Code ancora deve fare la sua mossa. Kawaki e Mitsuki discutono sul tetto di un edificio mentre viene scoperto un altro simbolo degli artigli di Code. Kawaki lo distrugge, ma scopre poi che era tutto una trappola: Code ha applicato i suoi marchi anche sui ninja di Konoha che erano andati in perlustrazione e così fa partire un assalto. Il suo esercito inizia a emergere dai ninja di Konoha e invade la città. Sarada è già in pericolo e, nonostante uno di questi mostri venga abbattuto, emerge dal suo corpo Code.

Code è convinto che Boruto uscirà fuori soltanto se verranno minacciate le persone a lui care, e così il ragazzo ha deciso di puntare a Konoha, partendo proprio da Sarada Uchiha. Mentre prova ad attaccarla, Boruto Uzumaki fa il suo ingresso in scena e sbarra la strada al suo nemico, salvando Sarada e riapparendo dopo anni di assenza nella sua casa natia. Vi è piaciuto il capitolo 1 di Boruto: Two Blue Vortex?