Boruto Two Blue Vortex: il capitolo 8 ha confermato il parallelismo tra Hidari e Sasuke

L'arrivo dello shinju alle porte della Foglia ha confermato ciò che finora potevamo solamente supporre: ovvero che nel futuro prossimo di Boruto Two Blue Vortex il destino di Konoha passerà per la nuova generazione di ninja. Ma l'avvento di Hidari nel capitolo 8, oltre a sottendere una minaccia indecifrabile, ha delineato anche un parallelismo con Sasuke.

Nel momento stesso in cui è stato introdotto nella narrazione, il clone dell'albero divino ha legato il proprio destino a quello dell'Uchiha. Del resto è stato Hidari a trasmutare in crisalide l'iconico eroe di Konoha, arrivando ad assumere la sua forma “definitiva” proprio in seguito alla contaminazione con il chakra di Sasuke. Ma le analogie tra i due potrebbero non esaurirsi a questo mero livello “biologico”: al punto che il clone, innervandosi dell'energia – e quindi dello spirito - dello shinobi, si potrebbe aprire ad una relazione ancora più simbolica con il fratello di Itachi, di cui arriverebbe a reiterare proprio quel cammino di vendetta a cui Sasuke ha votato buona parte della propria esistenza, prima di trovare la redenzione finale: una necessità vendicativa, questa di entrambi, che ha condotto ambedue i personaggi a riversare, in tempi e modi differenti, le proprie invettive contro il Villaggio di Konoha.

Prendendo atto dell'intera vita dell'Uchiha, dei canoni che ne hanno cadenzato prima il percorso verso la vendetta e poi quello finalizzato alla ricerca della pace, appare evidente come la fine di Sasuke dovesse assolutamente passare per un atto di violenza, non esisteva altra strada. Per lui non c'è (e non c'è mai stata) una traiettoria esistenziale che non avesse la coercizione come esito predefinito, quasi come se lo shinobi, nel compiere i primi passi da ninja sotto l'egida del sangue, si fosse già prefigurato di morire soffocato in una crisalide per mano dello stesso Hidari.

In effetti Sasuke ha sempre vissuto in una gabbia, dove il confine tra la discesa verso l'odio e la sua sopraffazione era talmente labile da renderlo impotente nel pieno di quel cammino di disperazione su cui lo aveva forzatamente immesso la morte prematura dei genitori. E la “fine” – o quanto meno, la scomparsa momentanea - a cui lo ha destinato Hidari ha rappresentato da un lato la culminazione di ambedue i suoi percorsi (quello di vendetta, e quello di pacificazione) e dall'altro ha palesato un legame puro, quasi genetico, tra la vittima e il suo carnefice. Portando così Ikemoto e Kishimoto ad individuare, nel clone che ha ingabbiato l'Uchiha, il veicolo attraverso cui reiterare le azioni vendicative del ninja.

L'arrivo alle porte di Konoha dell'essere divino, allora, appare tanto motivato da una prospettiva narrativa, quanto necessario, proprio perché mette in moto una serie di relazioni altamente simboliche, che porteranno di conseguenza i due mangaka a delineare nei prossimi capitoli di Boruto Two Blue Vortex una rivoluzione del personaggio di Sarada.

Grazie all'arrivo di Hidari, il cui obiettivo è quello di neutralizzare – non a caso – la figlia di Sasuke, ecco che il manga avrebbe finalmente la possibilità di attivare il percorso di maturazione/evoluzione della ragazza, sublimandolo, appunto, nel confronto con l'assassino del padre. In questo senso, l'eventuale neutralizzazione dell'essere divino da parte della ninja segnerebbe da un lato la ritrovata centralità di un personaggio fin troppo a lungo decentrato nelle logiche narrative della prima parte del manga; e dall'altro configurerebbe la traiettoria di crescita di Sarada come una presa di coscienza delle proprie qualità di shinobi, e in particolare come un omaggio alla memoria stessa dell'amato padre. Arrivando così a dividere il fardello della sua eredità (di mentore e di difensore ultimo di Konoha) con il ninja a cui vorrà per sempre legare il suo destino: ovvero Boruto.

