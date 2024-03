Boruto: Two Blue Vortex, chi si nasconde dietro Jura? Lo Shinju potrebbe essere LUI

La grande sicurezza e abilità acquisita da Boruto Uzumaki nel corso del salto temporale ha spento immediatamente la minaccia dettata da Code, un nemico anche più forte di Jigen. Boruto: Two Blue Vortex ha però introdotto dei nuovi nemici, forse anche più pericolosi degli Otsutsuki e del loro Karma.

Vi abbiamo già spiegato gli Shinju di Boruto: Two Blue Vortex. Si tratta di esseri nati a partire dagli alberi divini fallaci creati dai Claw Grimes, a loro volta frutto della scissione della Decacoda tramite l'abilità di Code. Sono dunque 4 alberi divini umanoidi, che tuttavia hanno coscienza di loro stessi e degli obiettivi personali e uno comune poiché generati da esseri umani.

Degli Shinju di Boruto: Two Blue Vortex abbiamo conosciuto i nomi e le finalità. Matsuri è nata attraverso Moegi e Hidari attraverso Sasuke Uchiha. Gli altri due, però, sono ancora avvolti nel mistero. Dello Shinju generato da Bug non è ancora noto il nome, mentre di Jura non sappiamo la vera identità. Chi si nasconde dietro quest'ultimo? Attraverso il capitolo 8 di Boruto: Two Blue Vortex ci siamo fatti un'identità più precisa sul suo conto.

Jura è il più forte degli Shinju di Boruto: Two Blue Vortex, nonché leader del gruppo. Egli è alla ricerca di Naruto Uzumaki, che però è stato sigillato nel Daikokuten del Karma di Kawaki. Per quale motivo intende divorare il Settimo Hokage? Questo dettaglio fa trapelare un legame tra di lui e Naruto. Jura potrebbe essere un vecchio amico o nemico dell'Uzumaki, ma chi, esattamente?

Se in un primo momento il suo aspetto esteriore lo ricollegava a Jigen, ora che lo abbiamo potuto osservare con più attenzione, abbiamo notato che alle spalle di Jura è presente il simbolo degli Uzumaki, clan di Konoha di cui però sono rimasti solamente i figli di Naruto come rappresentanti.

Secondo alcune teorie, se Jura è così interessato in Naruto è perché in realtà dietro di lui ci sarebbe il Kazekage Gaara. Esattamente come accaduto a Sasuke, anche Gaara sarebbe stato intrappolato da un Claw Grimes, forse per proteggere il Villaggio della Sabbia. La verità verrà a galla forse con l'uscita di Boruto: Two Blue Vortex 9.

