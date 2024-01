Boruto: Two Blue Vortex, chi è l'Otsutsuki più forte?

Dal 2016 al 2020, Boruto non ha rispettato pienamente le aspettative dei fan. Il sequel di Naruto era stato affidato ad Ukyo Kodachi, ma è stato forse il ritorno di Masashi Kishimoto a salvare il manga di Boruto dal fallimento. Proprio Kishimoto aveva introdotto, verso la fine di Naruto, una delle minacce principali di Boruto: gli Otsutsuki.

In rete, c'è stato un acceso dibattito su chi potesse essere effettivamente il membro del Clan Otsutsuki più potente. Adesso, con l'ampliamento della trama di Boruto: Two Blue Vortex, sembra che sia arrivata una risposta definitiva sull'argomento.

Innanzitutto, ci teniamo a ricordare, in breve, chi siano gli Otsutsuki.

Il loro clan è di origine aliena ed è arrivato sulla Terra circa mille anni prima degli eventi del manga. Il loro obiettivo è quello di assorbire il chakra di diversi pianeti per evolversi e diventare vere e proprie divinità.

Nell'opera sono stati presentati diversi membri di questo antico clan celeste tra cui il "Saggio dei Sei Sentieri", Hagoromo, sua madre Kaguya - nemico finale del manga di Naruto - e il suo compagno, Isshiki. È però un altro alieno ad essere riuscito ad emergere e diventare il più forte della sua specie: Shibai Otsutsuki.

Ciò si può dedurre in modo estremamente semplice, in quanto Shibai è riuscito a raggiungere lo scopo di ogni altro suo compagno, mangiando un esorbitante numero di frutti del chakra e rigenerandosi con svariate resurrezioni karmiche: è diventato un vero e proprio dio.

Ha abbandonato il suo corpo fisico e si è elevato ad un piano d'esistenza differente. E comunque, Shibai si è sempre distinto per le sue tecniche, in grado di generare tempeste e distruggere interi conteninenti. Proprio per questo motivo, venivano classificate tutte come "Shinjutsu", ossia i jutsu di categoria più alta in assoluto.

Ecco perché, presa coscienza del potere che è riuscito ad ottenere, Shibai risulta assolutamente fuori scala.

Cosa ne pensate della famiglia Otsutsuki? Vi stanno piacendo gli ultimi sviluppi di Boruto? Prima di lasciarvi ai commenti, ricordiamo che l'eventuale scontro finale di Boruto:Two Blue Vortex tra Boruto e Kawaki potrebbe aver perso di significato.