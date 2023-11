Boruto Two Blue Vortex, chi sono gli Shinju: i nuovi antagonisti spiegati

Il ritorno di Boruto al villaggio della Foglia dopo un salto temporale di tre anni ha lanciato a tutti gli effetti il sequel Boruto: Two Blue Vortex. I primi capitoli sono stati densi di scontri e incontri, ma il quarto si è rivelato incredibilmente importante, introducendo dei nuovi antagonisti. Attenzione da qui in avanti a possibili spoiler.

Come molti di voi sapranno, avendo già letto la serie precedente, Shinju è il nome con cui vengono indicati gli Alberi Divini, i quali assorbono chakra ed energia dagli esseri viventi per restituire un frutto così potente da donare una quantità straordinaria di chakra a chiunque lo mangi. Il quarto capitolo di Boruto: Two Blue Vortex ha però mostrato una forma evoluta degli Shinju, apparsi in forma umana, e simili ad alcuni personaggi già presentati nella storia.

Si tratta in realtà del risultato delle azioni di Code, il quale ha tentato di sfruttare la Decacoda con i suoi marchi per dividerla in frammenti coi quali creare un esercito per attaccare Konoha. Il villain di turno non ha però fatto bene i conti, dato che la Decacoda ora sembra essere sparita, e al suo posto sono entrati in scena quattro antagonisti, che a differenza dei sottoposti usati da Code, hanno coscienza di loro stessi, e sanno prendere decisioni importanti.

Sebbene si sappia ancora poco di questi cloni Shinju, le tavole del quarto capitolo hanno reso evidente la loro grande e raffinata capacità combattiva, tramite la quale sono riusciti a mettere in seria difficoltà Boruto, costretto a scappare per sopravvivere. Ci sono però altri dettagli riguardo i cloni. Sembra, infatti, che prendano la forma, e probabilmente anche i poteri e la stessa coscienza, di qualcuno che è stato tramutato in albero dai Claw Grimes di Code, dato che Bug era stato bloccato in un albero e uno dei primi nuovi nemici incontrati da Boruto gli somiglia.

E proprio il clone Shinju di Bug, nonostante sia basato su un ninja dalle abilità discrete, riesce a mettere in difficoltà Boruto. Possiamo quindi aspettarci che questi cloni andranno a ricoprire il ruolo di antagonisti e saranno molto difficili da affrontare, soprattutto la figura incappucciata che ricorda Sasuke, e il loro leader che richiama molto il design di Jigen. Infine, va considerato anche il fatto che proprio Sasuke è stato imprigionato in un albero, e quindi Boruto dovrà trovare il modo di salvarlo, affiancato da Kashin Koji, il clone di Jiraiya rimasto in disparte per diverso tempo.

Prima di salutarci, ecco le ipotesi sul finale di Boruto. Fateci sapere, infine, voi cosa ne pensate di questi cloni Shinju e cosa vi ha colpito della loro prima apparizione nei commenti.