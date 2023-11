Boruto: Two Blue Vortex, Code incarna la minaccia degli Otsutsuki in una fanart a colori

Ultimo membro dell'Organizzazione Kara ancora in vita, Code è devoto agli insegnamenti e alla missione del suo maestro Jigen. Egli incarna la volontà di Isshiki Otsutsuki e in Boruto: Two Blue Vortex è il nemico numero uno dei primi capitoli. Ma se egli a sua volta fosse un Otsutsuki a tutti gli effetti?

In Boruto: Two Blue Vortex 3 il Rasengan Uzuhiko del protagonista sembra aver messo fuori dai giochi Code. Sembra tuttavia improbabile che il villain di questa serie manga sequel sia pronto ad abbandonare il campo così presto. Che abbia una qualche arma segreta nascosta nella base operativa dove nasconde la Decacoda? Probabilmente è con una teoria simile che l'apprendista animatore Yokigeru ha creato la fanart di Boruto che potete ammirare in calce all'articolo.

Come ben sappiamo, Code fu un recipiente fallace per il corpo di Isshiki Otsutsuki, messo da parte e tenuto come riserva in favore del migliore Kawaki. Egli è in possesso di un particolare e unico Karma bianco, per cui è in possesso dei poteri degli Otsutsuki, oltre che della volontà del suo maestro. L'illustrazione, colorata dall'artista TendouYu, immagina un Code completamente trasformato in Otsutsuki.

Rispetto alla sua introduzione, rapendo Amado da Konoha, Code è già riuscito a ottenere un importante power-up che lo ha portato a un livello superiore addirittura a Jigen. Senza più i limitatori a tenerlo a freno, Code è diventato una seria minaccia per il mondo ninja, ma non abbastanza per Boruto Uzumaki. Se tuttavia Code dovesse in qualche modo riuscire a diventare un Otsutsuki completo, allora forse solamente un'alleanza temporanea tra Boruto e Kawaki potrebbe sconfiggerlo. Nel frattempo, nel riassunto completo di Boruto: Two Blue Vortex 4 lo scontro è entrato nel vivo.