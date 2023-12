Boruto: Two Blue Vortex, come si chiamano esattamente gli Shinju?

La serializzazione di Boruto: Two Blue Vortex ha ribaltato completamente le aspettative. Il villain di questa nuova serie non è Code, come invece inizialmente poteva credersi. L'erede della volontà di Isshiki Otsutsuki è stato in realtà già sconfitto da Boruto, anche se non ancora battuto definitivamente.

A minacciare la pace nel mondo ninja di Boruto: Two Blue Vortex sono gli Shinju. Trattasi di un gruppetto composto da 4 elementi, ognuno dei quali dotati di una potenza spaventosa, forse pari a quella di un Otsutsuki.

La vera natura degli Shinju di Boruto: Two Blue Vortex è già stata chiarita. Questi antagonisti nascono a causa delle macchinazioni di Code, il quale a partire dalla Decacoda ha creato un esercito di mostri chiamati Claw Grimes. Questi, divorando umani e non Otsutsuki, danno vita a degli alberi non divini. Gli Shinju sono degli Alberi Divini che hanno preso coscienza.

Nel capitolo 5 di Boruto: Two Blue Vortex scopriamo che gli Shinju oltre a possedere una coscienza, possiedono anche una personalità che riprende quella degli umani in cui i Claw Grimes hanno piantato degli alberi. Proprio a causa di ciò, gli Shinju hanno messo alcuni ninja di Konoha nel loro mirino.

I futuri scontri di Boruto: Two Blue Vortex sono già stati sanciti, ma come si chiamano effettivamente gli Shinju di Boruto? La coscienza che si è venuta a sviluppare in loro li ha portati ad assegnarsi delle identità concrete.

Nel corso del capitolo scopriamo che lo Shinju nato da Moegi si chiama Matsuri. Il leader degli Shinju che somiglia a Jigen si chiama Jura. Lo Shinju derivante da Sasuke si fa chiamare Hidari. L'unico ancora avvolto nel mistero è lo Shinju di Bug. Non sappiamo ancora quale sia il suo vero nome, ma conosciamo invece la sua preda, Eida.