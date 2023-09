Boruto Two Blue Vortex: come è destinata ad evolversi la tecnica di Minato?

Il nuovo corso del sequel di Naruto, Boruto: Two Blue Vortex è iniziato con molte novità e uno scontro prevedibile quanto rilevante. I cambiamenti derivati dagli straordinari poteri di Eida hanno costretto Boruto ad allontanarsi da Konoha, e ad allenarsi al fianco di Sasuke, e riuscendo a personalizzare una vecchia tecnica.

Il Rasengan è diventata una delle tecniche simbolo della serie originale, e di recente le sue origini sono state approfondite nel capitolo speciale interamente dedicato a Minato Namikaze, padre di Naruto e il Quarto Hokage del Villaggio della Foglia. Col passare degli anni, e grazie agli insegnamenti ricevuti da Jiraiya, anche Naruto ha scoperto l’esistenza di questa tecnica ed è riuscito a padroneggiarla e addirittura a perfezionarla, portando avanti la creatività del padre.

Ora spetta a Boruto proseguire la tradizione di famiglia, e il secondo capitolo di Boruto: Blue Vortex ha effettivamente mostrato una variante inedita del Rasengan. Mentre Sarada e gli altri ninja della foglia cercano di eliminare i mostri generati da Code tramite pezzi della Decacoda, Boruto si avvicina con sicurezza e calma all’antagonista, iniziando a generare un Rasengan diverso, e venendo circondato lui stesso da dei vortici.

Si tratta del Rasengan Uzuhiko, e secondo i lettori potrebbe consentire a Boruto di trasformare il proprio corpo in un Rasengan. Una teoria interessante in quando avendo trascorsi anni ad allenarsi con Sasuke, il protagonista potrebbe aver appreso come il suo maestro riesca a scatenare il Mille Falchi attraverso tutte le parti del corpo e non solo tramite le mani.

La sicurezza di Boruto di fronte a Code fa pensare ad una tecnica imprevedibile e diversa dalle precedenti versioni del Rasengan, ma per ora possiamo solo limitarci a congetture e teorie. Voi cosa ne pensate e cosa vi aspettate dal nuovo Rasengan? Aspettiamo le vostre risposte nei commenti. In conclusione, vi lasciamo alle ipotesi sul capitolo 3 di Boruto: Blue Vortex.