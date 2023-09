Boruto: Two Blue Vortex, come sarà il nuovo Rasengan di Boruto?

Dopo uno spettacolare esordio, il capitolo 2 di Boruto: Two Blue Vortex pare aver confermato le teorie dei fan. Lontano dalla sua casa e abbandonato dai suoi amici, con tre anni di addestramento sotto la guida di Sasuke Uchiha, Boruto Uzumaki potrebbe essere diventato il ninja più forte di sempre.

Con il time-skip di Boruto: Two Blue Vortex ritroviamo un giovane Uzumaki completamente cambiato. La tecnica divina di Eida e lo scambio con Kawaki gli hanno fatto perdere il suo sorriso, anche se non l'amore per Konoha. Il figlio primogenito di Naruto e Hinata appare non solo più cresciuto, ma anche più deciso e sicuro di sé, meno propenso al dialogo e alle perdite di tempo.

Nel corso dei primi due capitoli di Boruto: Two Blue Vortex, il protagonista dimostra subito la sua grande abilità con il kenjutsu appresa da Sasuke. Con la sua lama, Boruto non esita a sconfiggere decine di mostri Decacoda schierate da Code in tutto il Villaggio della Foglia. Boruto non appare tuttavia assolutamente preoccupato né da questo esercito, né da Code, che a suo dire potrebbe facilmente sconfiggere. La preoccupazione di Boruto riguarda la Decacoda, ma perché appare così tanto sicuro dei suoi mezzi?

Come vediamo sul finire del capitolo, Boruto ha sviluppato un nuovo Rasengan, rinominato Rasengan Uzuhiko. Al momento non si hanno informazioni ufficiali sul jutsu da lui sviluppato in questi tre anni, ma possiamo provare a intuire di cosa potrebbe trattarsi.

Prima di sferrare il Rasengan Uzuhiko, il corpo di Boruto viene circondato da vortici sferzanti di vento. Che il nuovo Raasengan di Boruto sia in qualche modo legato all'Arte del Vento, proprio come il Rasenshuriken di suo padre?

In precedenza, per errore Boruto aveva dato vita al Rasengan Evanescente, un Rasengan a cui viene applicata l'Arte del Fulmine. Il Rasengan Uzuhiko di Boruto potrebbe essere la tecnica ninja più forte di sempre, grazie all'applicazione di ben due proprietà, quella del Fulmine tipica del Chidori di Sasuke e quella del Vento del Rasengan di Naruto.

Il Rasengan di Minato è una tecnica incompleta, come ci è già stato spiegato in passato. Boruto potrebbe aver creato il Rasengan definitivo con l'applicazione di due proprietà, ma anche con l'ispirazione al Clan Hyuga di sua madre. Difatti, il vortice che circonda Boruto durante il Rasengan Uzuhiko sembra quasi la Tecnica della Rotazione Suprema del Clan Hyuga. Che dunque si tratti di un Rasengan a 360 gradi?

Non è da escludere nemmeno l'associazione con gli shinjutsu degli Otsutsuki. Ormai Boruto è completamente un Otsutsuki e potrebbe aver associato il suo Rasengan a uno degli Shinjutsu del clan alieno.