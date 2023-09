Boruto: Two Blue Vortex, ecco come Sasuke potrebbe riottenere QUEL potere

Con la fine di Boruto: Naruto Next Generations il mondo ninja e il Villaggio della Foglia sono stati gettati nel caos. Il settimo Hokage è stato relegato in una dimensione alternativa da Kawaki, mentre Boruto ha visto andare in frantumi la sua esistenza a causa del potere divino di Eida. Una delle speranze di Konoha è Sasuke Uchiha.

La smisurata fiducia di Sasuke nei confronti di sua figlia Sarada lo ha portato a schierarsi dalla parte di Boruto, divenuto un ricercato accusato dell'omicidio di Naruto. I due assieme hanno trascorso tre anni nel corso dei quali il giovane Uzumaki ha potuto addestrarsi al fianco del ninja più forte di sempre, al pari di Naruto.

In Boruto: Two Blue Vortex il protagonista ha fatto ritorno a Konoha per difendere il suo villaggio e i suoi amici dall'assalto di Code. Boruto ha già dimostrato la grande abilità ereditata da Sasuke. Ma della posizione di Sasuke non si hanno tracce in Boruto: Two Blue Vortex.

Al momento, Sasuke potrebbe non essere in grado di intervenire a favore di Naruto. Privato del suo Rinnegan, è altamente improbabile che l'Uchiha riesca a contrastare la forza di un Otsutsuki, oppure anche quella di Code e del suo esercito. Potrebbe esserci però un modo per farlo tornare ai suoi antichi fasti.

Nel capitolo 2 di Boruto: Two Blue Vortex, mentre Boruto affronta in prima persona Code, uno dei mostri Decacoda risveglia quello che sembra essere il Rinnegan dopo aver individuato Kawaki. Potrebbe essere grazie a queste creature misteriose che Sasuke riotterrà il suo Rinnegan in Boruto: Two Blue Vortex.