Boruto Two Blue Vortex: come Sasuke ha superato Madara nella gerarchia degli Uchiha

Seppur si siano incontrati solo nell'epilogo di Naruto, i destini di Sasuke e Madara sono sempre stati legati da un fil rouge che trascende la mera appartenenza al clan. E in seguito agli sviluppi di cui è stato oggetto il fratello di Itachi in Boruto Two Blue Vortex è probabile che lo shinobi abbia scavalcato l'avo nella gerarchia degli Uchiha più potenti della storia.

In quanto discendenti di Indra Otsutsuki, i due ninja sono stati contraddistinti da analogie (caratteriali, narrative, simboliche) che superano la sola contiguità del rapporto di sangue, costretti a rispondere alle esigenze vendicative a cui il destino li ha sottoposti, proprio perché incarnazioni del loro cistifellico antenato. Ecco allora che i percorsi dei due Uchiha si sono inabissati nell'oblio della disperazione, da cui entrambi gli shinobi hanno cercato progressivamente di emergere attraverso traiettorie distorte, umbratili, che li hanno portati a tranciare gli stessi legami che li facevano sentire umani, pur di respingere, in un modo perverso, i richiami oscuri del loro animo (e, per estensione, del destino che li ha caratterizzati).

È cosi che i due esponenti degli Uchiha, l'uno attraverso il confronto mortifero con Hashirama (culminato in quella Valle dell'Epilogo che rappresenta il testamento ideologico di Naruto) e l'altro nell'allontanamento dal – e poi nel progressivo riavvicinamento al – figlio di Minato, hanno acquisito nel tempo un potenziale solo immaginabile dai restanti membri del clan. E forse anche da buona parte del campionario di personaggi dell'universo creato da Masashi Kishimoto.

Per quanto i due, soprattutto nell'epilogo del manga originario, abbiano dimostrato un potenziale pressoché paritario, al punto che lo stesso Kurama ha riconosciuto nel chakra di Sasuke un'analogia lapalissiana con il suo progenitore, nel momento in cui spostiamo lo sguardo alle narrazioni sequel, ecco che il discorso sul posizionamento di ambedue i ninja nella piramide gerarchica degli Uchiha può subire delle variazioni. Sasuke e Madara, come noto, sono gli unici shinobi ad aver sviluppato simultaneamente sia il Magenkyou Sharingan Eterno che il Rinnegan, godendo al tempo stesso di una capacità (perlopiù analoga) di utilizzo di tutto lo spettro elementale degli shinobi – con il primo che prevale nel fulmine, e il secondo nel fuoco; ma è pur vero che il progenitore, ai tempi del suo ritorno nella Quarta Guerra Ninja, aveva raggiunto l'apice del suo potenziale, mente il fratello di Itachi, data la sua giovane età, mostrava ancora ampi margini di miglioramento, sublimati poi nei vari confronti con i discendenti degli Otsutsuki e nei (lunghi) periodi di allenamento con il figlio del Settimo Hokage.

Se poi dopo il time-skip di Two Blue Vortex Boruto ha superato il padre, un discorso simile lo possiamo avanzare per Sasuke, in relazione naturalmente al suo avo. D'altronde il mondo dei ninja è cambiato, e rispetto all'epoca degli Stati Belligeranti in cui è cresciuto Madara, l'avvento prima degli Otsutsuki e poi dello shinju ha gettato la Foglia nel completo caos, costringendo i suoi abitanti più illustri (tra cui l'Uchiha) a trascendere i propri limiti pur di superare una minaccia che appare per adesso inestinguibile.

Ma ciò che ci porta a ritenere il fratello di Itachi come il punto apicale degli Uchiha, non è solo una questione di mero spessore combattivo, ma riguarda la sua ascesa simbolica. Se Sasuke è il miglior personaggio di Boruto, molto lo dobbiamo anche allo spirito sacrificale con cui, in faccia ad un pericolo insormontabile come lo shinju, ha continuato a proteggere fino all'ultimo la Foglia, per affidare la Volontà del Fuoco (e l'eredità che lo contraddistingue come padre, shinobi ed esponente primario del suo clan) all'allievo, il cui cammino da ora in poi si dipanerà all'insegna della memoria del maestro: inteso come l'ultimo – e forse più grande – difensore di Konoha.