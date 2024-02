Boruto Two Blue Vortex: il commento di Ikemoto sancisce una nuova era per il manga

Sin da quando è iniziato Boruto Two Blue Vortex, è stato chiaro come il manga abbia posto una diga tra il suo passato e gli eventi che avrebbero contraddistinto da quel momento gli intrecci futuri dell'opera. Una vera e propria discontinuità, questa ricercata dal fumetto, su cui lo stesso Mikio Ikemoto ha voluto porre di recente l'attenzione.

In occasione dell'uscita in Giappone del volume 1 del manga, che racchiude i primi sei capitoli di Boruto Two Blue Vortex, il mangaka ha inserito un commento in calce alla pubblicazione, nel quale mette al corrente i lettori “meno fidelizzati” della reale entità di questo secondo (e più maturo) segmento dell'opera, inteso proprio come prosecuzione ideale del percorso di crescita del protagonista, attorno a cui ruoteranno finalmente tutti gli eventi nevralgici della storia. Come si legge testualmente nel commento di Ikemoto, “la storia” sostiene il mangaka “è entrata nella sua fase 'seinen', cioè più adulta, ed è per questo che il manga ha cambiato titolo, abbandonando la nomenclatura con cui era stato fino a questo momento conosciuto, ovvero Naruto: Next Generations”.

“In altre parole” prosegue l'autore “questa è nient'altro che la continuazione del cosiddetto arco 'shounen' (del giovane ragazzo) che porterà la storia verso territori inediti. Spero vivamente che una volta iniziato a leggere i nuovi capitoli, non penserete più al passato, per guardare solamente in avanti!”. Questo commento, in apparenza “dovuto” o comunque necessario per illustrare ai lettori la natura delle traiettorie a cui è destinata questa nuova sezione del manga, rivela in sé delle grandi verità, sia sull'entità stessa del manga, ma soprattutto sulle istanze (ideologiche, semantiche, narrative) su cui si fondano tutti gli intrecci che abbiamo visto (e che continueremo a vedere) nella veste “inedita” adottata ora dalla storia.

Uno dei motivi per cui, ad, esempio, Eida non può più essere considerata una villain in Boruto Two Blue Vortex, risiede proprio in questa discontinuità rispetto al passato perseguita dal manga sin dall'approdo nella sua fase successiva. Lo stesso Ikemoto, infatti, è stato abile a restituire un'autonomia narrativa al secondo segmento di Boruto grazie all'adozione di strategie inedite, originali, che hanno tranciato i ponti (almeno grammaticali) con la precedente sezione del manga, fino ad inseguire una vera e propria ricodificazione dei linguaggi che portasse gli eventi di Two Blue Vortex in una direzione nuova e imprevedibile.

In questo senso, oltre ad un miglioramento evidente nella qualità grafica delle tavole e nelle scelte stilistiche, come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi per cui in Boruto Two Blue Vortex andrebbe rivalutato lo stile di Ikemoto, soluzioni come la riscrittura collettiva dei processi memoriali o il salto temporale di tre anni hanno consentito all'autore di innervare l'opera di nuovi canoni, che permettano - come certificato dalle dichiarazioni soprastanti – di portare il racconto di Boruto, nonché la parabola di maturazione del protagonista, verso una fase più adulta, con l'eroe che a tutti gli effetti si è definitivamente lasciato alle spalle i trascorsi da “shounen” - cioè da ragazzo – per diventare un seinen (appunto, un giovane adulto).

D'altronde ad avvallare le riflessioni di Ikemoto basterebbero gli indizi suggeriti sulla crescita di Boruto dopo il time-skip, e su quanto, in faccia al confronto con il salto temporale dell'opera capostipite, il ragazzo sia ormai asceso a dei livelli (sia emotivi, che di abilità combattive) assolutamente impensabili per il giovane Naruto post-time-skip, anche perché, rispetto agli albori di Shippuden in cui Konoha non era di certo minacciata da un'entità così diabolica come lo shinju, ora il Villaggio ha bisogno di un eroe pienamente maturo, che ne protegga l'incolumità dall'avvento di una crisi che si preannuncia assolutamente indomabile e senza precedenti.