Boruto: Two Blue Vortex ha completamente trascurato Mitsuki: troverà spazio?

Da quando Masashi Kishimoto, l'autore di Naruto, è tornato alle redini del manga di Boruto con "Two Blue Vortex", la serie è migliorata molto: ora il protagonista è decisamente più amato dai fan, il destino di Naruto e Sasuke Uchiha tiene la fanbase sulle spine e la minaccia che ha stravolto il mondo dei ninja è davvero terrificante. Attenzione, seguono piccoli spoiler su Boruto: Two Blue Vortex.

Purtroppo però, un membro del team 7 di Boruto, Mitsuki, è scomparso dalle scene. Dopo il time-skip di Boruto, il figlio di Orochimaru è stato completamente messo da parte e, al capitolo 5 del sequel di "Boruto", ancora non si hanno sue notizie. Per il momento sappiamo solamente che, dopo l'incantesimo di Eida, Mitsuki odia in maniera viscerale il suo ex-compagno Boruto e vuole sconfiggerlo.

Nonostante il nuovo manga sia solo nelle sue fasi iniziali, i fan di Mitsuki hanno ragioni validissime per preoccuparsi del trattamento riservato al loro beniamino. Questo perché personaggi come Sarada, Kawaki e addirittura Shikamaru hanno già trovato ampio spazio nella narrazione: all'appello, infatti, manca solo Mitsuki.

È pur vero che Boruto: Two Blue Vortex non solo è appena cominciato, ma è a pubblicazione mensile e quindi le tempistiche per un nuovo capitolo sono dilatate, ingigantendo l'attesa dei fan per un possibile ritorno di Mitsuki.

Con la creazione dei cloni di Shinju ad opera del Dieci Code, Mitsuki potrebbe presto avere un momento di gloria: i sosia dei ninja della Foglia stanno infatti inseguendo Konohamaru e Sarada, che quindi saranno un po' impegnati con loro, favorendo probabilmente il ritorno in scena dell'ultimo membro del team 7,

Vi manca Mitsuki? Credete che la sua assenza durerà ancora a lungo in Boruto: Two Blue Vortex?