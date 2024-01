Boruto: Two Blue Vortex continua il suo dominio: un inizio anno con il botto!

Boruto: Two Blue Vortex, l'acclamato sequel di Naruto Next Generations, è stato una vera e propria rivoluzione nella comunità manga fin dall'inizio del 2024. Quest'anno è iniziato con un'esplosione di entusiasmo tra gli appassionati di anime, grazie al successo travolgente della serie.

Boruto Two Blue Vortex è riuscito ad oscurare anche colossi dei manga come One Piece, Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen in termini di popolarità e di numero di lettori, dominando la scena di Manga Plus, la piattaforma online che distribuisce forme digitalizzate di manga dalla collezione della casa editrice giapponese Shueisha. L'eccezionale risultato di Boruto è stato ottenuto a dicembre dello scorso anno, ma la curiosità di scoprire i risultati che otterrà con il nuovo capitolo uscito questa settimana è alle stelle.

L'attenzione del pubblico è giustificata dalla curiosità nello scoprire dove si dirigerà la trama, poiché il manga continua a stupire capitolo dopo capitolo. Alcun indizi lasciati nell'ultimo numero lasciano immaginare che Boruto sia la reincarnazione di Shibai Otsutsuki, cambiando completamente le carte in regola.

L'entusiasmo dei fan si è scatenato sui social media, con discussioni accese e festeggiamenti in tutto il mondo. Il carisma del nuovo Boruto Uzumaki, più determinato e maturo piuttosto che ribelle come nel precedente Boruto Naruto Next Generation, ha catturato l'attenzione dei lettori, che non vedono l'ora di scoprire quale strada prenderà la serie con i prossimi capitoli.