Boruto Two Blue Vortex: a cosa allude veramente il titolo del manga?

Con l'approdo del manga di Boruto alla sua seconda sezione, Ikemoto e Kishimoto hanno dimostrato una capacità evidente nel rivoluzionare le grammatiche su cui si era basata fino a quel momento l'opera, lasciando nel contempo in sospeso molti quesiti sul prosieguo del racconto. E uno di questi riguarda il significato dietro il titolo "Two Blue Vortex".

Come abbiamo visto nell'articolo in cui osserviamo come Boruto Two Blue Vortex ha costruito la propria autonomia rispetto a Naruto, il manga, ora come ora, funziona e procede secondo logiche e linguaggi differenti, che hanno contribuito a restituire all'opera non solo uno spessore drammatico decisamente più convincente rispetto alla sua sezione iniziale, ma a donargli anche una personalità unica, autonoma, che le consente di portare avanti il racconto di Naruto, senza fossilizzarsi sulle grammatiche e sulle consuetudini che hanno cadenzato il manga originale.

Ed è anche questa propensione al rinnovamento linguistico dell'universo creato da Masashi Kishimoto, che con tutta probabilità porterà, ad esempio, ad una rivoluzione del personaggio di Sarada in Boruto Two Blue Vortex, proprio perché l'opera costruisce il suo disegno, a partire da logiche e soluzioni inedite. Forse anche più “moderne”. E tale focalizzazione sulla “modernità, relativa cioè alla necessità di prefigurare il futuro della storia secondo codici e canoni indipendenti, la possiamo ritrovare anche nei significati sottesi dal titolo scelto dai due mangaka per segnalare la “rivoluzione” da loro avanzata.

Partendo dal riferimento cromatico contenuto in Two Blue Vortex, è chiaro che il colore “blu” sia riferito all'occhio del protagonista. Proprio sul finale di Boruto: Naruto the Movie (il secondo, nonché per adesso “ultimo” dei film canonici di Naruto) sentiamo Momoshiki catechizzare il protagonista sui pericoli a cui lo porterà il suo occhio destro, riconducibile al cosiddetto jougan, ovvero a quell'arte oculare con cui Boruto è in grado di discernere il bene dal male, e di individuare le fonti di chakra. E dal momento che tale abilità deriva dalla sua parte Hyuga – discendenti degli Otsutsuki – è probabile che la citazione di Momoshiki si riferisse ad un uso improprio dell'occhio, al cui interno risiedono le matrici stesse del male.

Ma il titolo non fa riferimento ad un solo occhio, ma ad un'idea di duplicità. E in questo senso il “two” di Blue Vortex potrebbe alludere ad una rinnovata centralità della sorella di Boruto, ovvero Himawari, la quale, in continuità con il fratello, possiede anche lei i poteri del Jougan. E dal momento che la ragazza potrebbe rappresentare la commistione assoluta del chakra degli Hyuga/Otsutsuki con quello degli Uzumaki, è lecito pensare che la giovane shinobi, una volta maturata, possa interpretare un ruolo nevralgico ai fini della preservazione (o della distruzione?) di Konoha. Causando così una tempesta (appunto, il “Vortex”) di cui ancora non conosciamo i reali esiti.

Se i “two blue” del titolo richiamano alla mente gli occhi della progenie del Settimo Hokage, il “vortex” potrebbe aprire invece ad ulteriori riflessioni, sia di natura iconografica che metaforica. Come è noto, la “spirale” è il simbolo degli Uzumaki, un segnale che potrebbe alludere non solo all'acquisizione da parte di Boruto dell'eredità della sua famiglia, ma anche ad una futura riconnessione padre-figlio.

Sappiamo, però, che il clone più temibile dello shinju, cioè Jura, si sta dirigendo verso il Daikokuten in cui è rinchiuso l'Hokage, lasciando così presagire eventi davvero nefasti. Ecco allora che il “vortice” di cui ci parlano qui Ikemoto e Kishimoto potrebbe configurarsi come una vera e propria tempesta nei confronti di Konoha. Quasi a dire che gli shinobi della Foglia, se vorranno sopravvivere alle crisi del presente, dovranno prima emergere dal vortice in cui rischiano di rimanere brutalmente confinati.

