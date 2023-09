Jujutsu Kaisen, è disponibile la copertina del volume 24: Hana entra in scena!

Il manga di Jujutsu Kaisen sta attirando l'attenzione dei lettori con una delle saghe più interessanti dell'opera, dal nome Culling Game. La serie sta facendo numeri da record, grazie anche al suo adattamento anime che sta recentemente andando in onda.

Mentre l'anime di Jujutsu Kaisen anticipa l'episodio nove della seconda stagione con un video promozionale, il manga di Gege Akutami è pronto a pubblicare il suo ventiquattresimo volume in Giappone.



In vista di ciò è stata mostrata ai fan, attraverso i social media, la copertina dell'ultimo tankobon in uscita. Hana Kurusu è stata inserita al centro della scena, anticipando quello che accadrà nei capitoli presenti.



La dolce Hana, follemente innamorata di Megumi e per questo motivo presa in giro, gioca un ruolo chiave durante il Culling Game di Kenjaku. Attraverso l'influenza dello stregone Angel, la ragazza può volare e levitare.



I lettori di Jujutsu Kaisen conoscono già la conclusione dell'arco narrativo del Culling Game, dal momento che la saga si è conclusa ad aprile di quest'anno con il capitolo 221 ed è possibile leggere il manga per intero sull'applicazione Manga Plus.



Conoscete l'agghiacciante film horror preferito da Yuji Itadori di Jujutsu Kaisen? Il primo episodio dell'anime dedicato all'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya ha mostrato un breve filmato dell'opera dell'orrore preferita dal nostro protagonista, ed è a dir poco inquietante!