Boruto Two Blue Vortex: cosa ci attende nel capitolo 2? Disponibile il trailer

Boruto: Two Blue Vortex sta affrontando il salto temporale dei protagonisti dell'originale Boruto: Naruto Next Generation, lasciando finalmente lo spazio necessario agli eredi di Naruto e i suoi compagni. Boruto Uzumaki è pronto ad affrontare il suo nemico Kawaki.Il secondo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex è disponibile su Manga Plus.

Precedentemente abbiamo visto Sarada Uchiha, figlia di Sasuke, prendere le redini del primo capitolo della serie dopo il salto temporale di tre anni.



Attenzione: prima di proseguire vi ricordiamo che quel che segue è uno spoiler per chi non ha visto il finale di stagione di Boruto: Next Generation.



Tutto il villaggio, ad eccezione di Sarada stessa e di Sumire, crede che Boruto sia il responsabile della morte di Naruto e Hinata e che Kawaki sia il figlio biologico del Settimo Hokage.

Mentre Shikamaru è diventato Hokage al posto di un Naruto, Sasuke è stato di nuovo etichettato come "traditore" dopo essere scappato via dal Villaggio della foglia per allenare Boruto.

Sebbene siano creduti morti, Naruto e Hinata sono entrambi bloccati in quello che sembra essere uno stato di stasi, ossia una condizione simile al coma. Non sono dunque in cerca di fuga e sono molto probabilmente incoscienti.

Il compito di Sarada è stato, per tre anni, quello di convincere i propri compagni e il resto dei cittadini dell'innocenza di Boruto. Un cliffhanger ha mostrato che, dopo un duro allenamento, Boruto è tornato a Konoha per difendere la propria amica dopo aver essere stato adescato da Kawaki.

Un trailer che mostra un'anteprima del secondo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex è stato mostrato sul profilo Twitter/X ufficiale del franchise di Naruto @NARUTO_kousiki.

Un grande combattimento fra Boruto e Kawaki ci attenderà molto prima del previsto data la situazione. Intanto, sono cambiate numerose cose in tre anni e sembra che la piccola Himawari sia destinata ad essere l'eroina di Boruto: Two Blue Vortex.