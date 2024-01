Boruto Two Blue Vortex: un cosplay di Sarada dopo il salto temporale

Il manga di Boruto ci ha catapultati tre anni dopo gli eventi della prima parte con una nuova serie dal titolo Boruto: Two Blue Vortex. I bambini del Villaggio della Foglia sono ormai cresciuti: adesso sono a tutti gli effetti degli adolescenti e stanno imparando a cavarsela da soli senza i loro genitori e mentori.

La situazione a Konoha è tragica: tutti credono che Kawaki sia figlio di Naruto e che Boruto abbia ucciso il Settimo Hokage, portando il nostro protagonista a scappare dal suo paese. Per fortuna, Boruto non è solo ma gode del supporto di Sasuke, che per tre anni l'ha addestrato personalmente. Con questo gesto, gli abitanti credono che l'uomo abbia nuovamente tradito il Villaggio della Foglia. Tuttavia, c'è ancora una persona che crede fermamente nella buona fede di Boruto e Sasuke e possiamo osservarla nella rivisitazione della cosplayer pplern_tm.

In questo cosplay di Sarada Uchiha di Boruto Two Blue Vortex, la bambina che conoscevamo in Boruto: Naruto Next Generation è ormai cresciuta, ha cambiato taglio di capelli e abiti, diventando a tutti gli effetti una giovane donna. Tuttavia, la sua aura da ragazza matura e affidabile è rimasta la stessa e lo si può scorgere anche negli ultimi capitoli del manga.

Sarada è una delle poche che ricorda bene il passato prima che venisse alterato dai poteri di Eida, motivo per cui difende fermamente l'innocenza di Boruto e cerca di convincere anche gli abitanti del Villaggio della Foglia di questo. Tuttavia, sembra essere più difficile del previsto. Il nuovo design di Sarada in Boruto Two Blue Vortex rappresenta al meglio la sua personalità e il suo cambiamento da ragazza a giovane donna.