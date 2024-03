Boruto Two Blue Vortex: questo cosplay di Sarada Uchiha da adolescente è fedelissimo!

Boruto: Naruto Next Generation è entrato in una nuova saga del manga, che ha visto tutti i suoi personaggi diventare più grandi di tre anni. In Boruto Two Blue Vortex, l'Uzumaki si è allenato per anni lontano da Konoha, mentre Sarada Uchiha ha fatto l'impossibile per permettere al suo caro amico di tornare al Villaggio.

Come i restanti personaggi, anche il design di Sarada in Boruto Two Blue Vortex ha ricevuto un cambiamento significativo dopo il salto temporale: adesso non è più una bambina, ma una giovane donna e una shinobi talentuosa. Il suo nuovo taglio di capelli e i suoi abiti riflettono il suo carattere, mentre la montatura di lenti nera sostituisce quella precedente rossa, sottolineando il cambiamento della ninja. Diamo un'occhiata al personaggio in questa rivisitazione originale e fedele, realizzata dalla cosplayer izanamitan.

In questo cosplay di Sarada Uchiha da Boruto Two Blue Vortex, la ragazza è riprodotta in modo fedele e originale rispetto alla sua controparte in 2D. Figlia di Sasuke Uchiha e Sakura Haruno e discende da una lunga linea di potenti shinobi, il suo carattere è una fusione affascinante delle qualità dei suoi genitori: la determinazione e l'intelligenza di Sasuke si mescolano con la resilienza e la forza d'animo di Sakura.

Sebbene sia la perfetta copia dei suoi genitori, Sarada condivide il sogno del giovane Naruto Uzumaki: diventare Hokage. Questo desiderio è stato successivamente esaudito dal protagonista, diventando il settimo Kage di Konoha in Boruto: Naruto Next Generation, e quest'ultimo spera che anche la giovane Uchiha possa seguire le proprie orme.

Nel futuro di Boruto Sarada diventerà un'Hokage dal talento indiscusso, è evidente non solo dalla forza che possiede ma anche dal carattere calmo e risoluto che la contraddistinguono.