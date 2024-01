Boruto: Two Blue Vortex, la cover del primo volumetto divide il fandom

L’inaspettata conclusione della prima serie di Boruto ha lasciato gran parte del fandom con molte domande e questioni lasciate in sospeso, soprattutto riguardo il destino del Settimo Hokage e del protagonista. Ora la storia è ripartita, dopo un salto temporale di tre anni, con Boruto: Two Blue Vortex di cui arriverà molto presto il primo volume.

Shueisha ha infatti fissato la data d’uscita del primo tankobon della serie al 2 febbraio 2024. Manca quindi ormai davvero poco per i collezionisti e gli appassionati per poter aggiungere alla propria collezione il primo numero di questa nuova opera di Kishimoto, con i disegni di Ikemoto, eppure la maggior parte della community è rimasta negativamente colpita dall’illustrazione scelta per la cover.

Come potete vedere voi stessi nel post di @Abdul_S17 riportato in fondo alla pagina, il primo volume di Boruto: Two Blue Vortex presenta una copertina abbastanza spoglia, con uno sfondo bianco, il titolo e il numero in blu e il resto dello spazio è occupato da una semplice illustrazione del protagonista, ormai cresciuto, e con indosso la lunga giacca del maestro Sasuke, e la spada appoggiata sulla spalla destra.

Questa semplicità ha deluso moltissimi fan, che dalla cover del primo volume di una nuova serie si aspettavano molto di più, mentre altri hanno finito per apprezzare l’assenza di dettagli eccessivi o esagerati. Prima di salutarci, ecco quanto è cresciuto Boruto nel time-skip rispetto al padre Naruto, e ricordiamo che è già disponibile su MangaPlus il sesto capitolo di Boruto: Two Blue Vortex.

E voi cosa ne pensare della cover del primo volume? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.