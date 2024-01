Boruto Two Blue Vortex: quanto è cresciuto Boruto nel time-skip? Il confronto con Naruto

Per quanto Boruto Two Blue Vortex si ponga in discontinuità tanto con la parte iniziale del manga, quanto con l'opera capostipite creata da Masashi Kishimoto, c'è un elemento che lo accomuna agli esordi di Shippuden: il time-skip. Una soluzione che ha generato sia per Naruto che per il figlio delle conseguenze radicali ai fini dei loro cammini.

Ikemoto, come il suo mentore Kishimoto, si è servito delle strategie del salto temporale non solo per ricodificare l'orizzonte (semantico, narrativo, linguistico) del manga di Boruto, portando così la seconda sezione dell'opera a smarcarsi dalle grammatiche della parte iniziale - tanto che in Boruto Two Blue Vortex il combattimento tra Boruto e Kawaki potrebbe non essere più quello finale - ma ha declinato tale soluzione in funzione assolutamente simbolica, al punto che il time-skip ha qui segnato per il protagonista l'accelerazione del processo di maturazione, con tutto quel che deriva in termini di abilità acquisite, di evoluzioni identitarie e di centralità narrativa. E dato che il mangaka di Naruto ha adoperato a suo tempo una strategia analoga, con cui ha dato vita ad un corso inedito per il proprio manga, è interessante qui sottolineare le ricadute (anche umaniste) che i rispettivi time-skip hanno avuto sui protagonisti delle due opere.

Nella cornice temporale che separa l'epilogo del segmento iniziale di Naruto dagli esordi di Shippuden, lo shinobi della Foglia ha avuto la possibilità di maturare non solo dal punto di vista fisico/anagrafico, ma anche (e soprattutto) come ninja. I due anni e mezzo di allenamento con Giraya hanno portato il futuro Settimo Hokage a comprendere con maggiore precisione e profondità la sua stessa natura di shinobi, arrivando a metabolizzare delle tecniche straordinarie come l'Ōdama Rasengan, fino a rendere il proprio corpo impervio all'uso di alcune arti illusorie. Un'abilità, questa, che pur non consentendogli di respingere i genjutsu più potenti visti in Naruto, ha condotto il ninja sul sentiero della maturazione.

Per quanto riguarda il figlio, il discorso in questo caso appare diverso, se non addirittura ancor più radicale. Anche qui sono passati quasi tre anni dagli eventi della parte iniziale del manga, eppure la trasformazione di cui è stato oggetto Boruto risulta decisamente più drastica di quella che aveva attraversato il padre durante gli allenamenti con Giraya. Un motivo è da ricondurre al momento storico in cui si trova ora ad operare Boruto: rispetto agli inizi di Shippuden, quando il Villaggio della Foglia era più o meno al riparo dalle grandi crisi del mondo, il time-skip visto in Boruto Two Blue Vortex ha ratificato un clima nefasto di guerra, con Konoha che si ritrova adesso minacciata da un evento senza precedenti, e che potrebbe portarla all'obliterazione più totale: ovvero l'avvento dello shinju. In questo senso, rispetto al padre, Boruto ha dovuto maturare più in fretta, non solo da un punto di vista esistenziale/identitario, ma soprattutto per quel che riguarda le abilità combattive.

Non appena lo abbiamo visto arrivare al Villaggio della Foglia, ha dato dimostrazione di un potere radicale, quasi inavvicinabile, tanto che ha respinto in un attimo le iniziative di Code, grazie all'acquisizione di un campionario di tecniche davvero impressionante, sia per variabilità, che per dirompenza. Il Rasengan Uzuhiko con cui canalizza nell'eponima mossa del nonno tutti i movimenti gravitazionali della Terra, appare assolutamente incontrastabile, e proprio in riferimento a Minato, ha dato mostra di un'altra tecnica epocale, di cui solo due ninja (ora tre) nella storia sono stati in grado di metabolizzarla: stiamo parlando del Trasferimento Istantaneo. Un insieme di fattori, che se comparati all'immaturità dimostrata da Naruto nei primi capitoli di Shippuden, ci rende conto di quanto il figlio sia ormai pronto a farsi carico del destino di Konoha. Anche grazie agli insegnamenti di un maestro memorabile come Sasuke.