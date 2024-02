Boruto Two Blue Vortex: un dettaglio ha prefigurato un destino tragico per Kawaki?

Mai come in Boruto Two Blue Vortex l'universo dei ninja, e le regole che lo costituiscono, sono apparse così prone a mutazioni che ne cambieranno per sempre le traiettorie future. Un discorso analogo vale naturalmente anche per gli shinobi, e in particolare per un personaggio come Kawaki, il cui destino appare sempre più tragico e sfuggente.

D'altronde, la rivoluzione linguistica con cui i mangaka hanno mutato le logiche e le coordinate di questa seconda sezione del manga rispetto a quella iniziale, e che hanno spinto lo stesso Ikemoto a definire Boruto Two Blue Vortex l'inizio di una nuova era, ha riguardato ogni aspetto dell'opera, da non ricondurre alla sola dimensione “grammaticale” o estetica. I processi di riscrittura memoriale a cui Eida ha sottoposto tutti gli abitanti della Foglia, uniti alle logiche del salto temporale, hanno determinato non solo una variazione evidente dei rapporti (anche sanguigni) tra gli shinobi o la progressiva maturazione di alcuni ninja (primi fra tutti, di Boruto) ma hanno gettato un alone di riserbo e insicurezza sui destini dei personaggi, anche (e soprattutto) alla luce dell'avvento dello shinju, considerabile a tutti gli effetti come la più grande minaccia che Konoha abbia dovuto affrontare sin dai tempi della sua fondazione.

È solo partendo da queste considerazioni che in tempi recenti abbiamo delineato la possibilità per cui Boruto vs. Kawaki non sarà più il combattimento finale di Two Blue Vortex, proprio perché la distruzione del Villaggio, unita alle variazioni linguistiche con cui Ikemoto e Kishimoto hanno posto un argine tra la seconda parte del manga e Naruto Next Generations, lascia intendere una rivoluzione drastica nella narrazione, soprattutto per ciò che riguarda quell'epilogo originariamente concepito dai due autori, e mostrato nel primissimo capitolo dell'opera.

Se, infatti, prima dell'esordio di Two Blue Vortex, il finale presagito sin dagli albori del manga era considerato alla pari di un dogma, come l'elemento con cui la narrazione avrebbe suggellato tutti gli intrecci del racconto, ora tale soluzione non appare così sicura come in passato. Certo, lo shinju potrà comunque portare alla distruzione Konoha e poi, dopo la sua eventuale neutralizzazione, lasciare lo spazio per la risoluzione del confronto finale tra i due rivali di sempre: però alcuni fattori potrebbero rivelare un andamento diverso, soprattutto per quel che riguarda Kawaki.

Proprio ai danni del ragazzo Boruto Two Blue Vortex sta prefigurando un tradimento da parte di Eida, un evento, che se confermato, di certo cambierà i percorsi futuri dello shinobi, anche perché è stato proprio lo shinjutsu della cyborg a determinare la riscrittura memoriale dei personaggi, nonché il posizionamento del ninja in qualità di “figlio di Naruto”. E l'eventuale allontanamento da Kawaki di colei che si è sempre configurata come la sua alleata più devota e nevralgica, potrebbe esporre il ragazzo a grandi pericoli, soprattutto considerato il più che probabile confronto che lo vedrà opporsi a Jura, uno dei cloni dello shinju che ha promesso di trovare ed uccidere il Settimo Hokage.

Inoltre, secondo alcuni lettori, la presenza del marchio del karma sul petto di Kawaki nell'immagine iniziale/finale del manga, sancirebbe un destino nefasto per il ninja. Come abbiamo visto nel capitolo 67 di Boruto: Naruto Next Generations, l'estensione al petto della maledizione è dovuta solo al caso in cui il portatore del karma venga ferito mortalmente. Ora è chiaro che in questo caso si tratti di una mera “speculazione” da parte di quegli appassionati che cercano di individuare il destino di Kawaki in un segno che sa tanto di presagio mortifero: ma è pur vero che lo shinju, di cui Jura potrebbe essere il manifesto assoluto, appare una minaccia fin troppo grande ed inarrivabile per lo shinobi, il quale avrà bisogno dell'aiuto di Boruto per poterla neutralizzare. Un fattore che porterebbe i due rivali a mettere da parte le animosità o le inimicizie di fondo, pur di salvaguardare l'incolumità della loro figura “paterna”.