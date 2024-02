Boruto: Two Blue Vortex: il dilemma di Mitsuki nell'anteprima ufficiale del capitolo 7

L'uscita del capitolo 7 di Boruto: Two Blue Vortex si avvicina e in rete cominciano ad arrivare le prime informazioni sul nuovo scritto di Masashi Kishimoto. Eravamo rimasti con due ex fratelli pronti a combattersi a vicenda, ma anche con Code e gli Shinju in attesa di compiere il loro prossimo passo.

In Boruto: Two Blue Vortex 6 lo scontro tra Boruto e Mitsuki è apparso inevitabile. Il figlio di Orochimaru si è messo all'inseguimento dell'Uzumaki, che aveva tentato di darsi nuovamente alla macchia per evitare combattimenti inutili, e una volta raggiunto si è mostrato disposto a fare sul serio.

La preview di Boruto: Two Blue Vortex 7 offerta dal sito ufficiale di Naruto non ci porta sul campo di battaglia. Non abbiamo dunque ancora modo di vedere lo scontro tra Boruto, che finora è apparso implacabile, e la Modalità Eremitica di Mitsuki.

La prima pagina di Boruto: Two Blue Vortex 7 ci riporta indietro a prima della battaglia, con Mitsuki in preda ai tormenti del suo animo. Vediamo il ninja del Team 7 riflettere su Kawaki, erroneamente ritenuto il suo sole, e sulla sua vera identità. Mitsuki è come la luna, per cui anche lui può brillare e illuminare l'oscurità. Mitsuki riuscirà a intuire la verità, oppure si lascerà trasportare dalla foga come è sembrato finora?