Boruto: Two Blue Vortex, Eida è legata ai nuovi antagonisti?

Gli eventi narrati da Masashi Kishimoto nel capitolo 5 di Boruto: Two Blue Vortex hanno sorpreso i lettori, soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento di Eida, e un suo ipotetico legame con i quattro antagonisti apparsi da poco nella serie: gli Shinju, le manifestazioni corporee degli Alberi Divini che puntano ad ottenere sempre più potere.

Questi dubbi sono emersi già dalla diffusione in rete delle tavole del capitolo prima della sua effettiva uscita su MangaPlus, e hanno come base le scene in cui Eida, attraverso i poteri del Senrigan, assiste ad un’importante conversazione tra i quattro Shinju. Il leader Jura, che richiama immediatamente a Jigen per il suo design, chiede infatti ai suoi compagni di seguire l’istinto e scegliere un loro bersaglio preciso, giusto per occupare il tempo in vista del loro reale obiettivo: il ritrovamento della Decacoda per raggiungere la loro forma finale.

Mentre tutti pensano a chi potrebbe essere un bersaglio adeguato, Eida osserva e ascolta, rimanendo talmente rapita da quei discorsi da non dare retta al suo fratellino. Tuttavia, il clone di Bug nota che Eida sta assistendo alla scena, e addirittura le si avvicina parlandole come se fosse fisicamente nel loro rifugio, e scegliendola come suo bersaglio.

Una scena che ha convinto alcuni fan di una relazione stretta tra gli Shinju ed Eida stessa, e per estensione anche Daemon. Come potete infatti vedere nel post riportato in fondo alla pagina, prendendo come riferimento la singolare pupilla della ragazza, il disegno sul mantello del leader degli Shinju, e i vari simboli del clan Chiba, realmente esistito in Giappone dal XII al XVI secolo, un appassionato ha concluso che c’è una reale connessione tra Eida e il gruppo guidato da Jura.

Kishimoto, così come molti altri mangaka, ha preso numerose ispirazioni dal mondo reale, e potrebbe averlo rifatto anticipando in maniera ben nascosta, e osservabile solo da un occhio attento e conoscitore della simbologia di clan antichi, un legame tra esseri all’apparenza così diversi come un cyborg quale è Eida e le manifestazioni corporee degli Alberi Divini.

Vi lasciamo alle ipotesi sul capitolo 6 di Boruto: Two Blue Vortex, e all’ultimo messaggio di Sasuke.