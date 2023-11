Boruto Two Blue Vortex, eliminare quei due personaggi è stata la scelta corretta?

Il passaggio da Boruto a Boruto: Two Blue Vortex ha portato con sé numerosi cambiamenti, non solo dal punto di vista della narrazione, ma anche per quanto riguarda il contributo di personaggi così presenti da oscurare e ostacolare la crescita dei ninja della nuova generazione. Da qui in avanti attenzione a possibili spoiler.

Già nel corso degli ultimi capitoli precedenti al salto temporale Naruto e Sasuke hanno rischiato di sparire dalla circolazione, ma nel sequel, ambientato tre anni dopo, è diventato chiaro come l’autore, Masashi Kishimoto, abbia deciso di donare loro meno spazio per consentire a Boruto e Kawaki di diventare dei veri protagonisti. La conclusione del capitolo 4, disponibile su MangaPlus, ha reso ancora più evidente la scelta del mangaka, mostrando Sasuke imprigionato in un albero, probabilmente a causa di uno degli attacchi dei Claw Grimes di Code.

Per il momento, quindi, anche considerando il confinamento di Naruto, e sua moglie Hinata, in una dimensione non meglio specificata, Boruto e Kawaki sono stati promossi in qualche modo a veri personaggi centrali della storia. Secondo i lettori ciò doveva avvenire subito dopo l’epico scontro con Jigen/Isshiki, in cui Naruto ha persino raggiunto l’incredibile forma Baryon Mode, per poi ritrovarsi senza il chakra della Volpe a Nove Code. Proprio per questo la community sembra essere soddisfatta della scelta di Kishimoto.

Ovviamente ciò lascia i due ragazzi senza le loro figure di riferimento, sebbene Boruto sia stato seguito e addestrato da Kashin Koji, clone del leggendario Jiraiya, uno dei tre Sannin della foglia che anni prima aveva formato Naruto. Per quanto possiamo aspettarci, quasi sicuramente, un ritorno sia di Sasuke che Naruto, è chiaro come i due ormai abbiano assunto un ruolo secondario, lasciando la nuova generazione libera di brillare.

Aspettiamo le vostre opinioni riguardo l’assenza di Naruto e Sasuke nelle prime fasi di Boruto: Two Blue Vortex nei commenti.