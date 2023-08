Boruto: Two Blue Vortex e gli errori di Naruto: Shippuden da evitare!

Boruto: Two Blue Vortex è, a tutti gli effetti, il Naruto: Shippuden di Boruto: Naruto Next Generations. Ambientato tre anni nel futuro, il Villaggio della Foglia è diventato un luogo molto diverso da quello che era una volta.

Naruto: Shippuden si concentrava sui suoi personaggi e diventati, in parte, indipendenti e potenti. Se adesso anche Boruto: Two Blue Vortex farà così, dovrà tenere in conto alcune cose per non cadere in errore, com'è successo con il suo predecessore.

Il mondo dei Ninja è cambiato attraverso i poteri di Eida, la ragazza che un tempo era membro dell'Organizzazione Kara. Adesso il mondo crede che Kawaki sia il figlio del settimo Hokage e che Boruto sia responsabile della sua morte. Per fortuna Naruto e Hinata non sono morti ma sono in una sorta di limbo e Kawaki intende uccidere Boruto.

Tuttavia, nonostante Naruto: Shippuden è stato sempre piacevole da seguire per i suoi spettatori, è bene che la nuova serie di Naruto non rifaccia alcuni errori del suo predecessore, come ad esempio quello di inserire sempre più cattivi all'interno della propria storia. I fan hanno visto tantissimi cattivi nell'opera originale che ormai hanno perso il conto, mentre adesso sarebbe entusiasmante vedere un villain per tutta la durata della stagione.

Un altro errore era quello di inserire meno ninja e più Otsutsuki, tuttavia Boruto potrebbe ricadere nello stesso sbaglio dato il ruolo chiave che sicuramente avrà Momoshiki nella vicenda. Naruto, visto al grande quantità di personaggi, ha inserito pochi momenti chiave per quelli che i fan consideravano essenziali. "Pochi" personaggi ma fatti bene con una trama lineare potrebbe essere la chiave del successo di Two Blue Vortex.

Cos'altro vi piacerebbe vedere e non vedere in questa serie? Intanto, vediamo la teoria in cui Boruto potrebbe cancellare lo scambio di memoria!