Boruto: Two Blue Vortex, Gaara tornerà malvagio? Per una teoria è diventato uno Shinju!

Boruto: Two Blue Vortex ha scosso il mondo ninja con la comparsi di un nuovo, minaccioso gruppo di antagonisti. Dopo Akatsuki e Kara, i ninja creati da Masashi Kishimoto devono affrontare gli Shinju. Ma chi sono realmente questi esseri? L'identità del loro leader è ancora un mistero, ma abbiamo degli indizi!

Prima di procedere con la lettura dell'articolo, fate attenzione agli spoiler in arrivo su Boruto: Two Blue Vortex.

Code al momento non è più una minaccia preoccupante. Boruto Uzumaki gli è di gran lunga superiore, ma a destare allarme è la trasformazione dei Claw Grimes. Per natura questi frammenti della Decacoda sono dei divoratori, ma cibandosi di semplici umani e non di Otsutsuki si trasformano in degli alberi non divini. Da alcuni di questi sono nate delle atroci mostruosità.

In Boruto: Two Blue Vortex 5 gli Shinju muovono i loro primi passi. Non solo sono degli esseri senzienti, ma possiedono anche personalità distinte. Nel capitolo 5 di Boruto: Two Blue Vortex scopriamo le identità degli Shinju, ma uno di essi rimane ancora avvolto nel mistero. Parliamo del leader del gruppo, Jura.

La figura di Jura è ancora un'incognita. A una prima occhiata si direbbe che sia parecchio somigliante a Jigen, ma ci sentiamo di escludere questa ipotesi. Jigen, il Recipiente di Isshiki Otsutsuki, è stato polverizzato in un'altra dimensione. Il suo corpo, dunque, non potrebbe essere stato morso da un Claw Grimes per la trasformazione in Shinju.

E allora chi è Jura? Le prede degli Shinju scelte in Boruto: Two Blue Vortex 5 ci forniscono un pesante indizio. Sappiamo che il leader del gruppo è intenzionato a divorare Naruto Uzumaki. Se Jura fosse stato davvero Jigen, avrebbe scelto sicuramente Kawaki. Per una teoria, dunque, Jura sarebbe il Kazekage Gaara.

Nella nuova serie di Kishimoto sensei non abbiamo ancora potuto vedere gli altri villaggi ninja e non sappiamo se anche questi siano stati colpiti dai Claw Grimes di Code. Il ritorno di Gaara da antagonista, esattamente come la sua prima comparsa, sarebbe una chicca potenzialmente esplosiva!