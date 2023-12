Boruto: Two Blue Vortex, il giovane Uzumaki è più forte di Sasuke?

Aspettando la pubblicazione ufficiale del nuovo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex su MangaPlus, prevista per il 20 dicembre 2023 alle ore 16, la diffusione delle tavole e dei dettagli in rete sta facendo molto discutere per quanto riguarda una particolare frase pronunciata da Sasuke Uchiha e riguardante le abilità del giovane protagonista.

Come abbiamo già ripercorso nel dettaglio negli spoiler completi sul capitolo 5, Masashi Kishimoto ha deciso di riportare la narrazione al passato. Ambientato circa un anno dopo il finale della prima serie, il racconto porta i lettori nel bosco dove Sasuke e Boruto vengono mostrati durante una sessione di allenamento. Prima di venire colti di sorpresa da Code e dai suoi terrificanti Claw Grimes, maestro e allievo hanno una breve conversazione in cui Sasuke ammette con sicurezza di aver ormai insegnato tutto a Boruto.

Il protagonista, ovviamente, pensa in un primo momento che il maestro stia scherzando. In realtà, Sasuke è totalmente sincero, e ammette anche di essere rimasto colpito dalla velocità di apprendimento dimostrata dal figlio dell’amico. Per questo motivo sui social gli appassionati hanno iniziato a supporre che Boruto sia effettivamente più potente di Sasuke, e che in futuro potremo vedere molte delle tecniche distintive dell’Uchiha usate da lui, magari anche attraverso l’utilizzo della spada.

Intanto, vi lasciamo ad un approfondimento sugli Shinju apparsi negli ultimi capitoli, e all’attuale livello di potenza di Sarada Uchiha. Fateci sapere cosa ne pensate di questo aggiornamento sulle abilità di Boruto nei commenti.