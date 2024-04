Boruto Two Blue Vortex: Himawari attiverà il potenziale latente degli Otsutsuki?

Se il futuro di Konoha passerà in Boruto Two Blue Vortex dalla nuova generazione di ninja, molto lo si deve alla rinnovata centralità di Himawari. La shinobi condivide sia il chakra degli Uzumaki che degli Hyuga: un fattore che potrebbe consentire alla ragazza di esercitare un ruolo cardine nella Foglia, grazie all'attivazione del potenziale latente degli Otsutsuki.

La possibilità che la secondogenita del Settimo Hokage possa dare prova, già nell'immediato futuro, dell'unico potere in grado di neutralizzare le invettive dello shinju, è stata – se non certificata – comunque suggerita dall'evento su cui si chiude l'ottavo capitolo del manga. Una visione, questa, che da un lato ha configurato la figlia di Naruto come sua omologa – anche in qualità di jinchuriki di Kurama – e dall'altro ha contribuito a declinare le traiettorie narrative della ragazza all'insegna della memoria paterna: tanto che in Boruto Two Blue Vortex Himawari sembra destinata a farsi carico dell'eredità di Naruto.

Del resto, se c'è un assunto che possiamo desumere dalla naturalezza con cui Jura è stato attratto dal chakra della ragazza, quello lo riconduciamo alla necessità di Kishimoto di configurare la figlia di Naruto come il nuovo jinchuriki della Volpe. Anche perché il clone dello shinju, appena varcate le soglie del Villaggio, non ha avuto dubbi sulla reale natura celata dietro la shinobi: ai suoi occhi è lei il conduttore del chakra di Kurama, e in quanto tale deve essere neutralizzata, proprio in nome di questa sua contiguità assoluta con il padre. Di cui reitera non solo lo spirito, ma anche – e soprattutto – la sua stessa identità di ninja e di contenitore-possessore della Volpe a Nove Code.

Ma ciò che decreta Himawari come un'anomalia, e al tempo stesso quale l'elemento catalizzante da cui passeranno tutte le sorti del Villaggio – nonché l'esito della battaglia con i due cloni dello shinju – è la tripartizione del suo codice genetico/identitario. Il potere della Volpe, unito alle singolarità degli Uzumaki (possessori di una vasta sorgente di chakra) da parte paterna, e degli Hyuga (discendenti degli Otsutsuki) da parte materna, potrebbe dar vita ad una commistione di potenzialità senza precedenti, di cui Ikemoto e Kishimoto non hanno ancora rivelato la reale natura, né tanto meno le conseguenze che essa potrà generare: sia in chi la esperisce – quindi la stessa Himawari – sia per la rimodulazione dei valori in campo, anche in faccia all'avvento di una minaccia colossale (e apparentemente inestirpabile) come quella materializzata dai due cloni dello shinju appena sopraggiunti a Konoha.

Da questa prospettiva, la figlia di Naruto ed Hinata, nel momento in cui arriverà a sublimare i propri processi di maturazione/evoluzione, potrebbe accedere ad una fonte di potere non solo di per sé enorme, ma assolutamente singolare, quasi atavica, che le consentirebbe – chissà – di individuare anche una chiave di interpretazione inedita delle Sei Vie: da cui transiterà il futuro stesso di Konoha, e per estensione, del manga stesso di Boruto.

